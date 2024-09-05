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日本擬改「出境才退稅」！　林氏璧示警：要提早4小時到機場

日本擬採「出境退稅制」打擊轉賣亂象！林氏璧崩潰：要提早4小時到機場

▲日本政府研擬將現行的免稅制度改為「先課稅、後退稅」，新制預計將於2025年上路。（圖／達志／路透社）

圖、文／CTWANT

日幣匯率自去年起不斷創新低，促使不少民眾掀起遊日熱情，不過也因此出現多起「免稅品轉賣」的非法牟利亂象，為了防堵遊客鑽漏洞，日本政府研擬將現行的免稅制度，改為「先付消費稅」再退稅。對此，熱衷日本旅遊的前台大感染科醫師林氏璧透露，退稅新制原先只是傳聞，但有越來越多消息證實可能上路，讓他忍不住直呼超麻煩，不解問「為何不能針對高額消費者執行就好？」

據日本政府統計調查，2022年間共有372名外籍遊客在日本購買上億日幣的免稅品，總金額竟飆破1700億日幣，換算下來每人平均消費了4.5億日幣（約新台幣9500萬元），由於金額太過龐大，引起政府高度注意，懷疑有觀光客「濫用免稅制度」，經海關與航空公司聯合查緝，發現有56人並未將免稅品帶出境，而是直接在日本當地「轉賣」賺價差。

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逃漏稅事件層出不窮，日本政府研議修改現行的免稅制度，未來不排除觀光客「無法現場退稅」而是需先繳納10％消費稅，待出境確認商品無誤後再退稅，針對國外旅客採「先課稅、後退稅」的觀光新制，預計將於2025年上路。

對此，林氏璧在臉書粉專發文表示，這項消息已經傳開有一段時間了，原本他以為日本不可能這樣搞，不過如今看來很有可能拍板上路，「近來在機場出境就常常會排爆了（特別是關西機場），這是要旅客提早4小時到機場的意思嗎？但從後續新聞看起來，越來越接近現實，只是還不確定實行的細則和時間。」

林氏璧直言，他不解為何新制不能僅針對「高額消費者」實施就好，認為日本政府為了打擊這些少數不守法的遊客而更改制度，是在搬石頭砸腳，「一定要因為這些少數人就把制度改成這麼麻煩嗎？」喊話民眾把握時機玩一波，「趁現在日幣還是相對低點退稅又方便，大家多多珍惜呀！」

另外，日本觀光廳日前也發布消息，指出正在考慮取消化妝品、酒類、食品和藥品等消耗品的50萬日圓（約新台幣11.1萬元）免稅上限，且若未來「先付稅」新措施上路後，免稅品出境前禁止拆封的規定也有望鬆綁、取消，意味著「免稅品特殊包裝」可能不久將邁入歷史。

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