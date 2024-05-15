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日本外國觀光客4月再破300萬人　台灣排第3名

▲▼日本京都市的伏見稻荷大社。（圖／達志影像／美聯社）

▲訪日外國客連續兩個月突破300萬人大關。圖為日本京都市的伏見稻荷大社。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京15日綜合外電報導

日本政府觀光局今天推估，4月訪日外國客304萬2900人，較2019年同期成長4%，雖然低於3月的308萬1600人，但仍創統計史單月次高紀錄。訪日外國客前3名依序為韓國、中國及台灣。

日本朝日電視台及讀賣新聞報導，日本從1964年開始調查訪日外國客以來，今年3月首次迎來單月破300萬人盛況，4月則是統計史上第2次。訪日外國客連續兩個月突破300萬人大關，正以前所未見的速度持續成長。

加總今年1月到4月的訪日外國客總數為1160萬人，已超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年同期，創統計史上新高紀錄。

從國家或地區別來看，4月韓國以66萬1200人居冠、中國以53萬3600人次之、台灣以45萬9700人排名第3。

觀光局（JNTO）分析，4月訪日外國客再度突破300萬人大關的原因，主要是賞櫻季增加外國客訪日需求，及伊斯蘭齋戒月結束等。

值得關注的是4月訪日中國客人數為53萬3600人，已回復到2019年同期的73.5%，是疫後首度回到7成水準。

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