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「外籍觀光客」訪日創新高！台灣人排第3　日政府煩惱觀光公害

▲▼日本觀光,日本旅遊。（圖／路透）

▲今年6月的訪日客人數約314萬人次，創單月最高紀錄。（圖／路透）

文／中央社

今年上半年訪日外籍觀光客累計約1778萬人次，創下同期新高紀錄。日本政府相關人士表示，日圓貶值促使訪日客增加。

日本共同社報導，今年上半年（1至6月）訪日客累計1778萬人次，遊客在日本住宿、購物等的消費額4至6月約2兆1000億日圓（約新台幣4383億元），以季別來看，創下新高。

在此之前，訪日客同期最高紀錄是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情發生前的2019年上半年，為1663萬人次。

今年6月的訪日客人數約314萬人次，創單月最高紀錄，也是連續4個月訪日客人數逾300萬人次。以此推估，2024年一整年的訪日客人數可能刷新過去最高紀錄2019年的3188萬人次，創新高。

今年6月的訪日客人數以國家及地區來看，最多的是韓國客約70萬人次、其次是中國客約66萬人次、台灣客約57萬人次、美國客約30萬人次、香港客約25萬人次。

▲▼日本旅遊。（圖／路透）

▲許多人喜愛到日本旅遊。（圖／路透）

日本政府觀光局近日將正式公布訪日客的最新資訊。以今年1至5月訪日客資訊顯示，台灣客1月49萬2288人次、2月50萬2237人次、3月48萬4454人次、4月45萬9700人次、5月46萬6000人次。

隨著訪日客的增加，日本政府面臨的課題包括如何使訪日客到大城市以外的地方、交通擁擠、訪日客不文明旅遊等所造成的觀光公害（overtourism，又稱「超限旅遊」）等對策。

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