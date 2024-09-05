怒撕親中標籤！朱立倫邀青年入國民黨　「在野問是非、不護航」

▲朱立倫出席「KMT接班人計畫」青年招募專案發布記者會。（圖／記者鄭佩玟攝，下同）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（5日）舉辦「KMT接班人計畫」青年招募專案發布記者會，國民黨主席朱立倫致詞時表示，老舊保守一直是外界對國民黨的認知，又被民進黨貼上親中賣台的標籤，但其實國民黨給予年輕人許多機會，還開設助理班別，盼青年透過這樣的方式加入國民黨，在野黨就是要有監督的力量，而非護航的力量，否則那就是不問是非。接著朱立倫並撕掉國民黨看板上「不懂年輕人、不接地氣、傳統守舊、老人政黨、一味親中」的貼紙。

朱立倫笑說，自己身為國民黨的總教練，老一點沒關係，但球員要越來越年輕，老舊保守是外界對國民黨的印象，而民進黨總是貼國民黨親中賣台的標籤。國民黨這次分兩批觀選團，赴美國參加共和黨、民主黨的全代會，讓大家看到國民黨國際化的成果，觀選團讓大家印象深刻，國民黨派出的都是年輕優秀的好人才。

朱立倫強調，大家看到國民黨展現年輕活力，在立法院黨團除了是最大黨也是最年輕的黨，民意代表選舉中也讓年輕人很多機會，只要敢戰、肯戰都歡迎！讓年輕有理想的青年與國民黨站一起，是國民黨讓年輕人有最大發展空間，結合革實院、青年部，參訪上也給年輕人很多機會，更開設助理班別，希望青年透過這樣的方式加入國民黨，「在野黨就是要有監督的力量，而非護航的力量，否則那就是不問是非！我們有很多看法跟意見，都是去作好監督的力量」，希望一棒比一棒更強，一代比一代更好。

與會的台北市議員柳采葳也說，一個百年政黨可以多年輕？她自己加入後才知道，真的不是口號，而是行動！明年直轄市議會增加助理的員額跟預算，透過民主浪花的培訓，北中南都有，可以讓大家透過實務去了解怎麼質詢，更從中挑選優秀人才加入台北市議會，大家都可以參與公共事務。

