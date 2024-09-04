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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／退將赴港「促統活動」起立唱陸國歌　國防部要查了！　

▲國民黨中央黨部將搬離八德路，新址選定台北杭州南路與智庫共用。（圖／記者林敬旻攝）

▲前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠被爆赴港唱中國國歌。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

少將退役的前國民黨黃復興黨部主委臧幼俠遭安全單位掌握，上月不僅赴香港參加促統活動，在活動演唱中國國歌時，甚至起立聆聽未迴避。對此，國防部今（4日）表示，後續將依具體事實，邀集國安局、內政部、法務部、陸委會及輔導會等機關，召開審查會進行審認，依法裁處。

中國和平統一促進會8月20日在香港舉辦「全球華僑華人促進中國和平統一大會（2024．中國香港）」，號召全球逾50個國家和地區近180個統促會組織和華人代表共千餘人出席，國內指標的統派團體及人士，包括新黨主席吳成典、孫文學校總校長張亞中等都出席。

國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠，以及陸官專修班校友會理事長蔣成龍等退役軍官，亦受邀出席，並遭爆料陪唱國歌，恐踩國安紅線。

對於相關爆料，國防部今表示，將啟動調查，後續依具體事實，邀集國安局、內政部、法務部、陸委會及輔導會等機關，召開審查會進行審認，依法裁處。同時籲請退役官兵謹言慎行，避免參與陸方邀約活動，以維國家安全及尊嚴。

對此，國民黨則說明，臧幼俠出席該活動的原因與目的應該由他自己對外說明，並強該黨是中華民國的創建政黨，也是中華民國憲政體制的忠實擁護者，始終堅持以中華民國憲政與對岸往來

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