回國狠甩媽寶男！她列5雷點「買衣服先問媽媽」：浪費我1年青春

▲原PO受不了提分手。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

旅行是考驗情侶之間感情的最佳時機，從行前規劃，到旅途中碰到的各種狀況，都可以看到彼此最真實的樣貌，一名女網友表示，月中跟男友一起去日本玩，旅途中遇到5件讓她傻眼的事情，回國後就把對方甩了，「根本就是個大媽寶」。

女網友在Dcard娓娓道來，列出媽寶男友5大雷點，第一點是出國前光是選飯店、訂票、查行程一問三不知，總是回應「我問媽媽」，到了當地逛街，男友試穿衣服後覺得不錯，以為男友要走去結帳，竟然是拍照傳給媽媽看，媽媽說好看才要買。

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第二點是不幫忙查地圖，都要她開口拜託，男友才願意動手查，走錯路還要被男友指責。第三點是遇到問題不會解決，網路突然斷線跑不動，男友只會瘋狂嘆氣+碎念，還補一句風涼話「你看吧，就叫妳不要貪小便宜，兩件優惠就買同一家網卡」。

第四點是，因為網路速度慢，沒有搶到迪士尼尊享卡，男友就開始怪網路爛、客服爛，「怎麼不怪你的笨手指按太慢啊？」最後一點則是，任何事情都要她出面，不管是跟店員、路人溝通，全由原PO開口，「說我英文比較好，但根本只是不敢開口」。

種種狀況讓原PO忍無可忍，回到台灣後立刻提分手，「還沒有這趟旅行之前，我以為他只是有點依賴我而已，沒想到根本就是從小依賴慣媽媽的大媽寶，浪費我一年青春真的不要鬧了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「恭喜分手，跟我前任差不多，只會怪罪別人，跟這種人相處超累」、「前男友也是媽寶，我完全能感同身受」、「爛人就是快逃，恭喜放生」、「光看文章就能像想像當時多崩潰，這種你還可以受的了一年也是很厲害，我一個月就受不了了」、「啥都要問+馬後炮真的很無言」。