　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

回國狠甩媽寶男！她列5雷點「買衣服先問媽媽」：浪費我1年青春

▲▼火鍋,相親,渣男,男友,AA制,滑手機,冰淇淋,減肥,肥宅,約會,大餐,紀念日。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO受不了提分手。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

旅行是考驗情侶之間感情的最佳時機，從行前規劃，到旅途中碰到的各種狀況，都可以看到彼此最真實的樣貌，一名女網友表示，月中跟男友一起去日本玩，旅途中遇到5件讓她傻眼的事情，回國後就把對方甩了，「根本就是個大媽寶」。

女網友在Dcard娓娓道來，列出媽寶男友5大雷點，第一點是出國前光是選飯店、訂票、查行程一問三不知，總是回應「我問媽媽」，到了當地逛街，男友試穿衣服後覺得不錯，以為男友要走去結帳，竟然是拍照傳給媽媽看，媽媽說好看才要買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第二點是不幫忙查地圖，都要她開口拜託，男友才願意動手查，走錯路還要被男友指責。第三點是遇到問題不會解決，網路突然斷線跑不動，男友只會瘋狂嘆氣+碎念，還補一句風涼話「你看吧，就叫妳不要貪小便宜，兩件優惠就買同一家網卡」。

第四點是，因為網路速度慢，沒有搶到迪士尼尊享卡，男友就開始怪網路爛、客服爛，「怎麼不怪你的笨手指按太慢啊？」最後一點則是，任何事情都要她出面，不管是跟店員、路人溝通，全由原PO開口，「說我英文比較好，但根本只是不敢開口」。

種種狀況讓原PO忍無可忍，回到台灣後立刻提分手，「還沒有這趟旅行之前，我以為他只是有點依賴我而已，沒想到根本就是從小依賴慣媽媽的大媽寶，浪費我一年青春真的不要鬧了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「恭喜分手，跟我前任差不多，只會怪罪別人，跟這種人相處超累」、「前男友也是媽寶，我完全能感同身受」、「爛人就是快逃，恭喜放生」、「光看文章就能像想像當時多崩潰，這種你還可以受的了一年也是很厲害，我一個月就受不了了」、「啥都要問+馬後炮真的很無言」。

ET快訊
快訊／容積率1142%！　高雄市府宣布重新評估
快訊／柯文哲羈押庭結果「最慢5點10分」出爐！　律師喊：盡力
快訊／柯文哲羈押庭開完了！　北院將裁定結果
快訊／柯文哲重開羈押庭　現場小草人數曝！
鐵達尼號沉沒112年！最新影像曝光　發現消失38年女神像
Lisa曬美照！　丁字褲若隱若現
媒體人：柯文哲3年前議會答詢就是說「不知道」！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

快訊／容積率1142%！高雄國賓危老鑑定引爭議　市府宣布重新評估

彰化小姊姊搶救197天離世　醫不捨嘆：離開也是一種解脫

上半年行人死亡「不降反升5.8%」　2大肇因曝！陳世凱：加強執法

高雄女屁屁有異物感　密醫瞎扯「痔瘡8顆」：綁起拉出肛門就根治

他赴韓攔小黃「遇變態司機」被狂碰胸腿、性器！一路猥褻回住處

剩一件XXL！UNIQLO店員「拿神秘1物」一嗶找到　全場驚：酷斃了

摩羯打亂交通「虎航明取消澳門班機」　國籍航班異動一次看

回國狠甩媽寶男！她列5雷點「買衣服先問媽媽」：浪費我1年青春

在外面廁所大號「敢直接坐馬桶？」　一票搖頭！曝1狀況更抖

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

中華隊21比0扣倒泰國　5局提前結束挺進複賽

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

快訊／容積率1142%！高雄國賓危老鑑定引爭議　市府宣布重新評估

彰化小姊姊搶救197天離世　醫不捨嘆：離開也是一種解脫

上半年行人死亡「不降反升5.8%」　2大肇因曝！陳世凱：加強執法

高雄女屁屁有異物感　密醫瞎扯「痔瘡8顆」：綁起拉出肛門就根治

他赴韓攔小黃「遇變態司機」被狂碰胸腿、性器！一路猥褻回住處

剩一件XXL！UNIQLO店員「拿神秘1物」一嗶找到　全場驚：酷斃了

摩羯打亂交通「虎航明取消澳門班機」　國籍航班異動一次看

回國狠甩媽寶男！她列5雷點「買衣服先問媽媽」：浪費我1年青春

在外面廁所大號「敢直接坐馬桶？」　一票搖頭！曝1狀況更抖

東京迪士尼「海洋夢幻泉鄉」超細節攻略！這「兩樣」具備才能入場

肯德基聯名柯南合推2款「黑化」新品　線上解密再抽大型公仔

捲京華城弊案遭收押！沈慶京、吳順民提抗告　北院專人送交高院

駕駛等紅燈「天外飛來一箭」射穿車門！　韓體大失誤射到百米外

房仲瘋傳馬斯克花1.5億美元在「北京買房」　網揪1點：沒可能

又1個雞排妹律師被逮　涉洩密給詐團車手遭拘提上銬

「拳擊精靈」吳詩儀擔任裙襬澎澎領跑員　呼籲大家關注乳癌防治

快訊／容積率1142%！高雄國賓危老鑑定引爭議　市府宣布重新評估

鴻華先進8月營收月減26%、年增497%　Q3表現拚優於去年同期

「恐怖計程車」專載嫩妹！換牌上路警也沒轍　交通大隊出招了

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

生活熱門新聞

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

快訊／12號颱風「麗琵」生成！雙颱共舞　最新路徑曝

又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答

曝柯文哲無保請回後有來電！跳針1句館長傻了

手尾錢10大禁忌曝！命理師警告「1用法」恐中斷福氣

吳子嘉放話「柯文哲100%被押」：沒押隨便柯粉怎樣

快訊／雨區變廣！3縣市大雨特報

月老生日要到了　3星座瘋狂被追

快訊／摩羯升級強颱！外圍環流影響南部有雨　最新路徑曝

曾罹肺腺癌！75歲林百里「1招抗癌」19年沒復發　

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

更多熱門

相關新聞

分手後貴賓狗要不回！男怒洩前女友個資慘了

分手後貴賓狗要不回！男怒洩前女友個資慘了

高雄蕭姓男子和女大生小玲(化名)分手後，不滿小玲不將他飼養的貴賓狗還他又斷聯，憤而上臉書發布小玲的照片和個資，稱小玲的父母沒教好她，又將這件事鬧到小玲的學校，被小玲告上法院。橋頭地院簡易審理，判蕭男違反個人資料保護法，處2月徒刑，可易科罰金6萬元。可上訴。

用了「軟糯」2字！旅日部落客道歉：未來會更小心

用了「軟糯」2字！旅日部落客道歉：未來會更小心

台北移車女王「一次動6台」歪頭黏緊緊！苦主震驚現身

台北移車女王「一次動6台」歪頭黏緊緊！苦主震驚現身

「他免費吃藏壽司124盤」！ 抽中吉伊卡哇機率曝光

「他免費吃藏壽司124盤」！ 抽中吉伊卡哇機率曝光

第1次見家長就算命　男友1反應網勸放生

第1次見家長就算命　男友1反應網勸放生

關鍵字：

旅行分手大媽寶網友討論驚喜

讀者迴響

熱門新聞

彰化10歲女童遺體返家...曾託夢弟弟「我快回家了」

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

墾丁沙灘整治陽傘！業者：恐難救落水客

汪建民肺腺癌4期「電療65次」

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面