分手後貴賓狗要不回！男公布女大生個資罵：家長不教　挨告慘了

▲蕭姓男子向前女友討回貴賓狗不成，上網洩漏前女友個資挨告。（示意圖，非本案犬隻／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄蕭姓男子和女大生小玲(化名)分手後，不滿小玲不將他飼養的貴賓狗還他又斷聯，憤而上臉書發布小玲的照片和個資，稱小玲的父母沒教好她，又將這件事鬧到小玲的學校，被小玲告上法院。橋頭地院簡易審理，判蕭男違反個人資料保護法，處2月徒刑，可易科罰金6萬元。可上訴。

判決指出，蕭男和女友小玲分手後，約好小玲必須於今年2月底將他飼養的貴賓狗還回，但小玲反悔後又連絡不上，讓蕭男大為不滿，上竟於今年3月14日中午，上臉書發布貼文說「她目前是○○大學大四的實習生，○○○(姓名)，女的，長頭髮大眼睛，在高雄，某一家店實習， 住小港，在此公佈照片」、「家長不管教，只能讓社會大眾來教了」、「說有感情，說在我這裡都皮膚病...傻眼，結果家人還幫女兒說話，說我們有很愛他，有感情了，我說那可以買下來，她說我獅子大開口」，並張貼小玲的照片，被小玲發現後，認為名譽受損，報警處理。

偵查時小玲表示蕭男貼文內容沒有不實，但蕭男說父母沒管教她、又鬧到學校去，已妨害她名譽。檢方認為既然內容沒有不實，蕭男並無涉加重誹謗，依違反個人資料保護法起訴。