用了「軟糯」2字！旅日部落客道歉：未來會更小心

▲部落客道歉。（圖／翻攝自臉書／魚漿夫婦）

記者周亭瑋／綜合報導

旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」經常在粉專轉發趣聞，昨日他在介紹春雨料理時，以「軟糯」二字來形容，竟被炎上，於是連忙致歉，也承諾未來會更小心。對此，大票網友傻眼洗版，「真的病得不輕」、「現在台灣是怎樣？文字獄？有夠可悲」。

「魚漿夫婦」昨日在粉專表示，跟大家說聲抱歉，剛剛誤用了「軟糯」這個中國用語，而他想形容的是軟Q、有彈性又入口即化的口感，「一時不察所以使用了，真的非常抱歉，未來如果有不小心誤用，也請大家不吝指正，真的非常感謝。」

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對此，大票網友激動直呼，「到底是做了什麼十惡不赦的事，需要這樣大動作道歉」、「這樣太誇張了」、「根本不用道歉，用什麼語言是個人自由，不懂為什麼要被攻擊欸」、「還以為文字獄復活了」、「沒有言論自由了嗎」。

也有不少人留言幫補血，「實在不覺得需要為這種事道歉~ 辛苦了」、「真的不用道歉，你又沒錯，有心想要挑毛病者，連你打中文都可以發作」、「個人覺得活用任何詞語並沒什麼不好，尤其是運用在網路上」。

另外，還有內行直言，「軟糯這個詞在唐魯孫這一輩、1949來台作家的飲膳文章中就有使用，我不會把它定義為中國用語」、「完全沒有必要，軟糯很早就有在台灣作為食物的形容詞了」、「軟糯在民國文學裡就都用到了，跟Q也完全是不同的口感」、「可是Q和糯是完全不同的口感耶」。