台北移車女王「一次動6台」歪頭黏緊緊！苦主震驚現身　網幫高調

▲6台立中柱的機車全被移動了。（圖／翻攝自Threads）

記者周亭瑋／綜合報導

台北一名網友昨日在新光三越南西店附近，目睹女騎士移動了6台立中柱的機車，讓別人的全都緊貼在一起，使她的愛車能順利停進車格。PO文掀起熱烈討論，不少人砲轟，「真的沒水準」，還有苦主現身。

網友昨日在Threads發文表示，「今天直接目睹移車大王一次移六台本來都是立中柱的車，然後全部的車都黏在一起，到最後就揚長而去，一切與我無關。」

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▲該女移動完，將愛車停進車格。（圖／翻攝自Threads）

對此，大票網友紛紛回應，「就是有這種爛人，常常發現機車左右兩側刮痕變很多，明明車格一格就是放一台，硬要塞到底是塞三X，害人家機車移不出來」、「完全不懂移別人車心態！一格一車憑什麼可以隨便移別人車」、「我之前也常遇到這種事情，買新車被鄰居刮得到處都是，都直接黏車，有辦法代替月亮懲罰她嗎？」「受害者可以憑這個影片去調監視器讓她賠償嗎？如果車子有損的話......，這個大媽真的有夠誇張」、「停車大概有70%以上都會被移車，超傻眼...變成我不是在機車格內」。

而PO文也釣出苦主，無奈曬出修車廠的照片，直呼「哭了！現在才看到我的車。」

▼最右邊那台的車主現身。（圖／翻攝自Threads）