大胃王現身！「他免費吃藏壽司124盤」 抽中吉伊卡哇機率曝光

▲黑哲教練一人就吃掉124盤。（圖／黑哲教練Black wise提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者劉維榛／綜合報導

藏壽司聯名吉伊卡哇（ちいかわ），限量扭蛋活動只到今（2）日，而大胃王「黑哲教練」在店內吃掉124盤，對他來說只有七分飽。而大家好奇共抽到幾個吉伊卡哇扭蛋，黑哲教練分享，他與學生共抽了23次，中了7個扭蛋，雖然只有拿到三款吉伊卡哇，等於一個要花近2000元才拿得到，仍讓他直呼限量很值得。

大胃王選手「黑哲教練 Black wise」在臉書分享，他與學生去藏壽司，光他單單一人就嗑掉124盤。事實上，黑哲教練是2023年爭鮮大胃王冠軍，當時花了近50分鐘吃下166盤，而這次到藏壽司用餐，是輕鬆吃不是比賽，因此他吃完後「只有七分飽」。

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不過尷尬的是，他們吃完才發現一桌只能放95盤，於是拆成桌台（投5盤一抽）與手機點餐（40元一抽）來抽扭蛋。黑哲教練也曝驚人戰果，桌台19抽中6個扭蛋，手機則4抽中1扭蛋，共拿到3款不一樣的吉伊卡哇吊飾，另外有胸章2個、紙膠帶2個。

最後，黑哲教練也透露，這頓由學生請客，吃下來花了5830元，讓他笑虧「學生已破產！」

底下網友也熱議，「三個都抽到吉依卡哇？ 也太厲害了」、「學生是笑著拭淚嗎？哈」、「一個快2000元？真貴」。黑哲教練則回應，吉伊卡哇是正版限量的，所以很值得。

本文由黑哲教練 Black wise授權

▼黑哲教練去年在爭鮮挑戰吃完166盤，破紀錄。

