第1次見家長就算命！ 斷言「浪費電、離過婚」　男友1反應網勸放生

▲一名女網友抱怨第一次見男友家長，沒想到對方媽媽亂算命，讓她十分憂慮。（示意圖，photoAC）

文／鏡週刊

一名女網友的第一次見家長經歷實在太奇葩了！男友媽媽二話不說就跟她討生辰八字，硬是要幫她算命。結果算出來她竟然結過婚，還被歸類為「浪費電」的星座。更讓她感到無奈的是，男友似乎也受到母親的影響，開始對她產生懷疑，許多網友勸她早點看清現實，「這種可以放生了！」

這位女網友在臉書社團「爆料公社」發文抱怨奇葩見家長經驗，她透露自己與以結婚為前提跟男友交往，交往1年多後終於進展到見家長，沒想到，男方的母親一開口就向她索取生辰八字，準備用算命APP來鑑定她的命格。

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熱衷算命的男友媽媽將女網友的紫微斗數、八字和星座仔細盤查一番，沒想到算命結果顯示女網友曾結過一次婚，讓未婚的她哭笑不得，內心暗想：「我到底哪時候結過婚了？」不僅如此，男友媽媽還進一步從她的氣候星座斷言女網友是「浪費電」的星座，讓她更是無法理解省不省電也能用星座來測驗。

自從見過家長後，男友便開始反覆地詢問女網友是否離過婚，讓她覺得不被信任，想到未來可能要面對一位如此迷信的婆婆，便開始感到擔憂，「真的無法想像有一個這麼愛算命的婆婆日子會怎樣」。

雖然女網友沒有透露後續發展，但網友們紛紛勸她應該及早離開這段關係，以免受到更多傷害，「男友跟著懷疑不對吧，這種可以放生了」「放生無誤，以免未來爭吵不休」「嫁給他以後真的會離過婚了」，還有人懷疑問題未必出在媽媽，「或許是男友自己想分，叫媽媽配合演出」。



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