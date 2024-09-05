圖／蔡英文慶祝愛犬「鳳梨妹」生日　憶成長史：像吹氣球變這麼大隻

▲前總統蔡英文慶祝愛犬「鳳梨妹」（黃色狗）1歲生日，貼出毛孩合照。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文愛貓愛狗出了名，每逢重要節日都會放上與家中毛小孩合照。蔡英文今（5日）也如往常貼出愛犬「鳳梨妹」的照片，她表示，鳳梨妹，生日快樂！前幾天是「鳳梨妹」1歲生日，去年剛到她家時，只是小狗，幾個月後像吹氣球一樣，變得這麼大一隻，現在，鳳梨妹跟樂樂、Bunny，老中青三代同堂，每天充滿活力，希望鳳梨妹健康平安長大，也希望全台灣毛小孩，都能過得開心、吃飽睡好。

蔡英文今在臉書表示，過幾天，就是9月9日台灣狗狗節，跟大家分享，前幾天是他們家「鳳梨妹」的1歲生日。

蔡英文表示，去年底，鳳梨妹剛到她家時，只是小小的一隻狗，體型跟樂樂差不多大。幾個月後，像吹氣球一樣，變得這麼大一隻，而且還很強壯。

蔡英文說，現在，鳳梨妹跟樂樂、Bunny，老中青三代同堂，互相照顧，每天這樣充滿活力、蹦蹦跳跳，也為她家帶來了許多生氣。

最後，蔡英文強調，她希望鳳梨妹能健康平安長大，也希望全台灣的毛小孩，都能過得開心、吃飽睡好。鳳梨妹，生日快樂！

▼前總統蔡英文慶祝愛犬「鳳梨妹」生日。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）