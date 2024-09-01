賴清德隔空祝蔡英文「生日快樂」　感謝她努力打下的成果

▲總統賴清德接受專訪。（圖／年代提供）



記者陶本和／台北報導

在前海基會董事長鄭文燦生日當天因涉貪聲押，隨後民眾黨主席柯文哲65生日時，還自嘲以為會等到檢調，不少網友開玩笑稱，檢調會在「生日」出動。總統賴清德1日接受《雅琴看世界》專訪時，隔著鏡頭向前總統蔡英文隔空真情談話，第一句就是祝福她「生日快樂」，感謝她努力打下的成果，並承諾會在成果上讓台灣更有信心。

鄭文燦在今年生日當天因涉貪聲押；隨後民眾黨主席柯文哲65歲生日當天，他自嘲以為會等到檢調，但過不到一個月，他就因涉貪被檢調帶回。這段期間，網路上不少網友開玩笑討論，懷疑檢調是不是都會在「生日」出動。

賴清德近日接受《雅琴看世界》專訪，1日播出時，他隔著鏡頭向卸任的蔡英文真情談話，而他要跟蔡英文說的第一句話就是「生日快樂」。

賴清德說，因為蔡英文的生日快到了，他感謝蔡英文的努力，打下的成果，目前台灣持續受到蔡英文過去努力成果的影響，他承諾，會繼續努力，在蔡英文的成果上面，讓台灣能夠更有信心，更穩健地走得更遠。

至於近日民眾黨主席柯文哲、前海基會董事長鄭文燦等人都涉入貪污司法案件，賴清德表示，現在當總統，必須要對人民負責，任何司法案件不宜對個案表達態度，但原則是，不分黨派、不問何人，只要違法就鼓勵檢調單位依法查辦、勿枉勿縱，大家希望一個穩定的社會，司法是獨立的，行政不可以介入。