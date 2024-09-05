下藥性侵妻200次！法翁找「72男輪流上」全拍下　收藏2萬施虐影像

▲吉賽兒出庭作證。（圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

法國70多歲老翁多明尼克（Dominique Pelicot）下藥迷昏妻子，並且邀請72名陌生男子，到家裡性侵老婆。依據調查，早在多明尼克邀請其他人之前，他對妻子下藥性侵至少200次，且在2011年至2020年間，拍攝分類老婆被72名男子伸狼爪的影像與圖片，有的是好幾人輪流性侵、有的施虐時間長達6小時。

每日郵報、法新社報導，整起案件近期展開大規模審判，受害女子吉賽兒（Gisele）也出庭作證。在刑事法庭上，警方表示，多明尼克在開始邀請其他人來家中性侵妻子之前，他早已對自己的老婆下手，下藥迷昏性侵至少200次。

▲多明尼克對妻子犯下駭人性犯罪，女兒也受害。（圖／翻攝X）

在2011年至2020年間，多明尼克開始邀請其他男人加入他的行列，還把他人性侵吉賽兒的過程拍攝下來。依據其中一名性侵犯辯護律師賈利勒（Jalil Amr）的說法，「我的當事人（指其中一名性侵犯）被告知『這樣做、那樣做、把那條腿移過來、把手臂挪到那裡』，就好像他（多明尼克）在拍電影」。其他影像顯示，多明尼克曾與其他3名男子輪流性侵妻子，有的犯案時間持續長達6小時。

依據多明尼克的Skype紀錄，他是給妻子服用治療焦慮的藥物Temesta，讓她失去意識。他在寫給其他性侵犯的訊息中提到，「我正在尋找一名變態共犯，輪流上我熟睡的老婆，她每天都吃睡覺的藥，我就好好利用這種機會，沒有任何風險，她甚至不會看見你」。警方指出，大量照片與影像都顯示，吉賽兒被其他人侵犯的當下，是處於睡著狀態。

除了妻子，他也對女兒下藥，並且趁著對方昏迷時強行拍攝裸照，照片全部儲存在電腦資料夾內。

多明尼克還會把拍攝的大約2萬個影像分類，標註「她的性侵犯」、「虐待」、「我的蕩婦」等字句，並記錄男子名字與所做細節。已知有72名男子對吉賽施以性侵，但警方至今只確認其中50人的身分，其餘22人身分不明。

歷經多年的性侵，吉賽兒發現罹患性病，需要接受治療，但始終找不到原因，在告訴丈夫之後，丈夫還說她一定是出軌才會得性病。整起性侵案直到多明尼克在超市偷拍其他女子裙底被抓之後才曝光。