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醒來全身赤裸！女新加坡和前主管喝酒遭性侵　淪2男玩物失身

▲桃園市湯姓男子於2019年4月間4次陪同學妹就醫借宿其住處時，趁其服藥後昏睡無力抗拒性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲前主管揪喝酒，並把女子介紹給他的50歲友人認識，沒想到事後她醒來全身赤裸遭性侵。（示意圖／取自視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡一名49歲外籍人士參加活動，邀請34歲前女下屬以及50歲男性友人進入飯店房間喝酒，沒想到兩人對她灌酒，趁她意識模糊之際性侵她。女子事後醒來全身赤裸，報警並前往醫院接受檢查。

新明日報報導，49歲外籍人士與34歲女子去年2月24日抵達新加坡，50歲男性友人隔日也來到新加坡，女子則與外籍前上司相約26日傍晚6時前往餐廳吃飯。

已知外籍人士與男子是20多年朋友，在事發26日當天，兩人一起運動又吃了午餐，在飯店房內喝酒，到了晚間5時30分左右，女子應約來到飯店，並進入房內一起喝酒。

沒想到聊天話題越來越情色，兩人一直叫女子乾杯，隨後她就失去意識、睜不開眼睛，偶爾處於意識模糊的時候，還曾多次說「不」。根據她的印象，她記得有去廁所嘔吐，還曾全裸躺在廁所裡，有人幫她洗澡並把她帶回床上。當女子醒來發現自己全身赤裸時，前上司已經離開，現場只有50歲男子，儘管開口稱感覺被性侵，但對方毫無反應。

另據兩名男子的說法，50歲男子27日凌晨離開房間，把女子送回住處，接著返回飯店後要求更換床單。到了27日中午，外籍前上司發簡訊給女子詢問感覺如何。這兩名男子27日先後被逮捕，女子後來前往醫院接受檢查，並接受警方問話。

此案2日在高庭開審，49歲被告遭控非禮、性侵、妨礙司法公正，50歲被告則是面臨6項指控，分別是非禮、強姦、偷拍、妨礙司法公正等罪，兩人皆不認罪。

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