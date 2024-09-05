俄官媒RT涉干預美總統大選！　美政府起訴2員工、制裁總編輯

▲俄羅斯政府資助的媒體《今日俄羅斯》（Russia Today，簡稱RT）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯政府資助的媒體《今日俄羅斯》（Russia Today，簡稱RT）旗下2名員工遭美國政府起訴，並對該媒體的正副總編輯實施制裁，指控其試圖干預2024年美國總統大選。

綜合外媒報導，美國司法部、國務院和財政部4日宣布合作指控RT試圖干預2024年美國總統大選。司法部長賈蘭德（Merrick Garland）宣布，已查封32個意圖影響美國大選的網域名稱；他強調，美國政府無法容忍任何獨裁政權利用美國民主制度進行干預。

賈蘭德表示，財政部已對10名個人和2個實體實施了制裁，包括RT的總編輯西蒙尼揚（Margarita Simonyan）和副總編輯布羅德斯卡婭（Elizaveta Brodskaia）。

另外，RT的2名員工31歲的卡拉希尼科夫（Kostiantyn Kalashnikov）、27歲的阿法納西耶娃（Elena Afanasyev）已在紐約被控洗錢以及違反「外國代理人登記法」（Foreign Agents Registration Act）。

美國國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，克里姆林宮的大部分假消息活動都是由RT主導，「RT不再僅僅是克里姆林宮的宣傳工具，它還被用來推進俄羅斯隱蔽的干預行動。」