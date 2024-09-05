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紐約州長前幕僚涉任中共代理人　美驅逐中國駐紐約總領事

▲▼中國駐紐約總領事黃屏。（圖／翻攝人民網）

▲中國駐紐約總領事黃屏。（圖／翻攝人民網）

文／中央社

CNN今天報導，紐約州州長侯可（Kathy Hochul）表示，中國駐紐約總領事黃屏已被驅逐。昨天，侯可的前副幕僚長孫雯才因涉嫌擔任中國代理人被捕，而且曾多次阻撓台灣與紐約州政府官員會面。

根據美國有線電視新聞網（CNN），侯可昨天在一場活動中指出，她已表達了自己對驅逐中國駐紐約總領事的希望，而她已獲通知，這名總領事已不在紐約外交使團中。

對此，美國國務院及中國駐華盛頓大使館未立即針對CNN置評要求作出回應。

▲▼美國紐約州州長侯可（Kathy Hochul）的前副幕僚長孫雯。（圖／路透）

▲美國紐約州州長侯可（Kathy Hochul）的前副幕僚長孫雯。（圖／路透）

侯可的前副幕僚長孫雯（Linda Sun）與丈夫胡驍（Chris Hu）昨天因涉嫌擔任中國代理人，違反「外國代理人登記法」與洗錢、簽證詐欺等罪名被捕，孫雯在職期間曾多次阻撓台灣與紐約州政府官員會面。

根據檢方提出的65頁起訴書，40歲的孫雯涉及簽證詐欺、洗錢，收受利益從事對中國與中共有利的行為等10項罪名。她的商人丈夫、41歲的胡驍也涉及洗錢等多項罪名。

「紐約時報」（New York Times）報導，孫雯在紐約州政府任職期間，多次介入並反對州政府與台灣官員互動，侯可因此無法會晤台灣駐美使節。

據報導，孫雯曾向邀請台灣駐美官員與州長會晤的州議會人員發出「勿安排會面」指示，還寫道「請拒絕，不想讓她（侯可）涉入敏感的中國與台灣事務」。

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