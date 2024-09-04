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郵輪船員鎖門「性侵女乘客」　郵輪公司要賠償她近4億

▲▼ 郵輪嘉年華奇蹟號（Carnival Miracle）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為郵輪嘉年華奇蹟號。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名女子2018年搭乘郵輪嘉年華奇蹟號（Carnival Miracle）出遊，當年才21歲的她卻遭船員性侵。此案陪審團2022年就已裁定郵輪公司需支付1000萬美元給受害人，但郵輪公司不服上訴繼續打官司，依據法官上周做出的最新裁定，郵輪公司必須額外支付200萬美元給受害女子，讓總賠償金額來到1236萬7229美元（近新台幣4億元）。

紐約郵報報導，當年21歲的女子與家人朋友搭乘嘉年華奇蹟號郵輪，從佛州坦帕（Tampa）出發，停靠大開曼島（Grand Cayman）、宏都拉斯羅阿坦島（Isla Roatan）、貝里斯（Belize）與墨西哥科蘇梅爾島（Cozumel）。但原本這趟應該要很開心的旅程，卻被性侵事件蒙上陰影。

性侵事件發生在2018年12月1日，依據2019年法律文件，受害女子稱郵輪員工安加拉（Fredy Anggara）在船上對她伸出狼爪，鎖門性侵，直到門被開啟之後，她才得以返回自己的房間。安加拉當時追在她身後，要求她讓他進入房間內，但受害女子拒絕，並向友人哭訴遭性侵。

受害女子辯護律師柯特尼（Daniel Courtney）透露，案發當下，女子嚴重喝醉酒，在性侵過程中摔倒撞擊頭部，出現腦震盪。

針對此案，陪審團2022年判她獲賠1000萬美元，嘉年華郵輪宣稱船員與女乘客發生性行為是雙方自願，隨後上訴。到了今年8月30日，法官威廉斯（Kathleen Williams）裁定，整起案件又拖了2年，嘉年華郵輪必須額外支付200萬美元，讓賠償總金額來到1236萬7229美元（近新台幣4億元）。儘管受害女子拿到8位數美元的賠償，但安加拉從未因這起事件遭到逮捕。

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