阻紐約州長接觸台灣官員　前幕僚夫婦「向中方邀功」獲鉅款買豪宅

▲前紐約州華裔官員孫雯（右）與丈夫胡驍（左）9月3日交保後，步出紐約東區聯邦法院。（圖／路透）



文／中央社記者廖漢原紐約4日專電

前紐約州長辦公室副幕僚長孫雯因涉及擔任中國代理人被捕，引發中國駐紐約總領事館的外交風波。根據法庭的起訴書，孫雯不斷向中國官員邀功，夫婦獲得由中國匯入的款項，無貸款購買高價豪宅及名車。

幼年時由中國移民美國的孫雯（Linda Sun），因擔任時任紐約州參議員、現任聯邦眾議員孟昭文辦公室主任，進入州首府阿爾巴尼（Albany）政治圈，並活躍於亞裔聚集的皇后區（Queens），3日因擔任中國代理人罪嫌，與丈夫胡驍（Chris Hu）被逮捕起訴，接連引發美中外交風波。

41歲的孫雯擔任州政府公務員，雖是紐約州歷來最高層級的亞裔官員，卻能購買豪宅、名車，經美國媒體大幅報導，外界好奇她的經歷及致富管道。起訴資料顯示，孫雯長期與中國駐紐約總領事館聯繫，不時就阻撓台灣外交官與州政府互動「邀功」，前後兩任州長也未能像美國其他州政府與台灣一般正常互動。

▲孫雯（右）長期與中國駐紐約總領事館聯繫，不時就阻撓台灣外交官與州政府互動「邀功」。（圖／路透）



美國有線電視新聞網（CNN）整理起訴書中，孫雯在紐約州政府工作期間與中國官員溝通的紀錄。

2012年8月，擔任州長古莫（Andrew Cuomo）政府亞裔事務主任兼亞裔社區紐約皇后區代表。2015年，轉任促進經濟機構Empire State Development，擔任對外事務主任。

2016年6月9日，駐美代表處邀請時任副州長、現任州長侯可（Kathy Hochul）出席在華盛頓舉行的選擇美國（SelectUSA）投資高峰會，孫雯向中國官員發出訊息「他們想繞過我，向另一名同事發邀請函，我來解決問題」，之後發訊「都圓滿處理」。侯可在6月21日出席中國的活動。

2018年2月，孫雯升任古莫州政府的多元議題執行長。同年3月，孫雯未經授權，以州長名義向中國代表團發出邀請函，並據此取得簽證。邀請函上侯可簽名非本人簽字；河南省代表團6月抵美，與侯可討論經濟合作。

▲紐約現任州長侯可（Kathy Hochul）。（圖／路透）



2019年1月，孫雯向中國官員發訊息「我高度重視與總領事館的關係，也做了不少事。在我與政治人物1（應為州長古莫）任期間，紐約州與領事館關係非常好。」「在我管理下，阻止了台北駐紐約辦事處與紐約州的所有關係，也拒絕他們提出的要求。」中國官員回應「我知道也感謝妳的協助，妳是連繫我們與政治人物1和團隊最重要的關鍵。」

2020年3月16日，孫雯讓未在受邀名單上的中國官員參與疫情與亞裔仇恨攻擊的電話會議。2020年7月，孫雯調職至財政廳，擔任部門主管並兼任多元議題執行長。

2021年，孫雯夫婦在紐約長島曼哈賽（Manhasset）購買360萬美元的豪宅，夏威夷檀香山購買190萬美元的公寓，兩物業都沒有貸款，也未依法申報。依據兩人稅務資料，購屋金額遠超過所得，孫雯丈夫胡驍購屋後，獲取由中國事業夥伴匯入的210萬美元。

2021年1月12日，孫雯回報中國官員，她與侯可演說撰稿人為是否納入維吾爾狀況起爭執，並說「不會讓侯可提到維族」。侯可最後未在新年賀詞中提到維族。同年8月24日，古莫因性騷擾下台，侯可接任，孫雯升任州長辦公室副幕僚長兼顧問，成為州政府最高職位的亞裔官員。

2022年9月，孫雯轉任至勞工廳任副專員，負責策略商務開發。

2023年1月，孫雯在中國官方代表要求下，透過非正式管道，未經核准取得州長對中國新年活動的賀詞。同年3月2日，州政府終止勞工廳聘僱合約，但孫雯持續以官方名義出席亞裔社群活動。接著8月10日，勞工廳發出禁制信函。

今年7月底，聯邦調查局搜索孫雯夫婦住家。9月3日孫雯夫婦在家中被捕。