周玉蔻預言成功「掰了傻白甜法官」！嗨喊吃雞鴨歡送柯文哲進土城

▲資深媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，無保請回4日被高院撤銷並發回地院更裁，將於5日上午9點30分開庭。對此，先前曾預測北檢抗告成功的周玉蔻也發文嗨喊，大家可以吃雞吃鴨睡個好覺，一起集氣「歡送阿北進土城」，並稱「拜了儍白甜朱家毅」。

「我說對了！北檢抗告成功！」周玉蔻4日在臉書發文表示，柯文哲無保請回被高院撤銷並發回地院更裁，北院將於5日二度召開柯文哲遭北檢聲押覊押庭，「大家今（4日）晚可以吃雞吃鴨、好眠、集氣！明天（5日）歡送阿北上手銬、戴腳鐐、進土城」。

另外，周玉蔻先前曾砲轟裁定柯文哲無保請回的法官朱家毅「傻白甜、司法媽寶」，認為他這位法官「活在象牙塔、無菌室」，完全不顧案情的嚴重性，對柯文哲的說法「全盤買單」。而柯文哲將於5日上午9點30分再到北院開庭，值班法官改為呂政燁審查是否聲押，也讓周玉蔻直呼「拜了儍白甜朱家毅」。

事實上，周玉蔻先前就曾斷言，回到地方法院後，根據目前掌握的資訊，柯文哲被收押禁見的可能性極高。其次是可能面臨高額交保；最輕的情況也一定會是限制住居、出境、出海，戴電子腳鐐。周玉蔻不無期待地說：「耶！戴腳鐐上手铐！我要看阿北臉色蒼白！」