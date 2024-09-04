　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

醫師指「柯文哲咳嗽是因說謊」！釣出胸腔醫開酸：台大醫院有教？

▲▼民眾黨主席柯文哲出門。（圖／記者許靖騏攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，在北檢候審室待了2晚。與柯年紀相仿又是校友的醫師羅浚晅，先前就在政論節目上嘲諷柯文哲，因為開口要說謊，喉嚨緊所以才咳嗽。對此，胸腔內科名醫蘇一峰質疑，找遍醫學教科書，沒看過咳嗽教這個診斷，「台大醫院有教這個嗎？」

羅浚晅先前在政論節目《全國第一勇》表示，柯文哲在步出北檢時，一直盯著手上的講稿，正是說謊的表現，還有咳嗽是因為大腦動太快，腦區來不及協調，導致喉嚨變緊，要咳幾聲讓它變順暢。

針對此說法，蘇一峰今（4日）在臉書發文表示，柯文哲遭聲押期間，檢方只提供甜麵包和飲料果腹，當一個人連續3天吃甜麵包跟甜飲料當3餐，就可能產生胃食道逆流，說話時忍不住咳嗽。對於「病人咳嗽等於愛說謊」的說法，他質疑「找遍醫學教科書沒看過咳嗽教這個診斷？台大醫院有教這個嗎？」

另外，羅浚晅在節目中鞠躬，直呼「代表台大醫學院所有的醫生，跟社會再說一次道歉，對不起」，同時更語帶諷刺地說「有些人可能桀傲不遜，就是沒辦法教化。」蘇一峰則忍不住大酸，「前醫師公會副秘書長上節目代替台大醫院跟社會鞠躬道歉，因為培養出柯文哲跟社會道歉！小弟我怎麼沒想到用這一招！哎呀，距離升官退休當門神還有一大段距離！心還不夠黑，怎麼當柯黑」。

ET快訊
醫師指「柯文哲咳嗽是因說謊」！釣出胸腔醫開酸：台大醫院有教？
墾丁沙灘拆陽傘　業者警告：恐釀落水客救援困難
比糖還毒！醫警告「1類油品」　害人罹癌、失智
柯文哲羈押庭碰「綠色法官」？　北院晚間發出聲明
「小行星」將墜入菲律賓！　台灣有機會看見火球
台北WATERBOMB突宣布延期！　歌迷批：荒謬
激戰D奶妹！人夫被抓包買春26人　女兒生日先召妓再聚餐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

醫師指「柯文哲咳嗽是因說謊」！釣出胸腔醫開酸：台大醫院有教？

施偉政指控謝國樑下令延期馬拉松！基隆市府闢謠：限時道歉否則提告

《新北影響力》獲肯定！　新聞局系列影片奪傑出公關獎

出席傅崐萁母告別式　吳思瑤搭機身旁都是藍白委：有點尷尬又緊繃

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師「6點白話翻譯」：怕草兒看不懂

快訊／無保請回被撤銷！　柯文哲：什麼積極介入？法庭上再來講

超皮！柯文哲無保請回遭撤銷　王世堅PO「嘴角上揚」表情符號

柯文哲無保請回被撤銷！民眾黨：遺憾　盼法官公正「依證據認定事實」

學者憂中共累積侵台能力「三殺招」斷光邦交、護照失效　賴清德提兩問

朱挺柯遭王定宇酸爆　國民黨：一戳就碎難怪離台南市長愈來愈遠

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

賈永婕接101董座「對美女質疑一定有」　「負責美麗時尚」小S想去辦公室喝香檳

財經法律系生為2千元當車手　「影帝警察」扮工人埋伏逮捕

用監視器呼叫乳牛貓沒反應　阿嬤秒抱牠到鏡頭前say hi

王陽明放閃蔡詩芸「只對老婆比❤️」　變身《角頭》麥可哥...喊她：BOSS！

大谷翔平單場3盜超狂！　持續往「50轟50盜」邁進

醫師指「柯文哲咳嗽是因說謊」！釣出胸腔醫開酸：台大醫院有教？

施偉政指控謝國樑下令延期馬拉松！基隆市府闢謠：限時道歉否則提告

《新北影響力》獲肯定！　新聞局系列影片奪傑出公關獎

出席傅崐萁母告別式　吳思瑤搭機身旁都是藍白委：有點尷尬又緊繃

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師「6點白話翻譯」：怕草兒看不懂

快訊／無保請回被撤銷！　柯文哲：什麼積極介入？法庭上再來講

超皮！柯文哲無保請回遭撤銷　王世堅PO「嘴角上揚」表情符號

柯文哲無保請回被撤銷！民眾黨：遺憾　盼法官公正「依證據認定事實」

學者憂中共累積侵台能力「三殺招」斷光邦交、護照失效　賴清德提兩問

朱挺柯遭王定宇酸爆　國民黨：一戳就碎難怪離台南市長愈來愈遠

朱育賢兩分砲鎖定勝利　桃猿9比3勝統一獅、終止3連敗

醫師指「柯文哲咳嗽是因說謊」！釣出胸腔醫開酸：台大醫院有教？

可惜！曾隆煇發生要命脫靶失誤　帕運射箭反曲弓止步32強

陳文杰3打點長打建功　台鋼6比2斷兄弟6連勝

疑博科聖地武裝分子報復性攻擊　奈及利亞村莊至少81死

艾璞樂831大限後續留投球更安穩：說不擔心是騙人的

行為是最誠實的語言　8個觀察判斷對方是否值得愛

吉力吉撈鞏冠9局自請下場？葉總解釋換捕原因

篠崎泫突曬凸肚照喊「滿滿的寶寶們」！　網狂問：Toyz當爸了？

快訊／曾子祐頭部觸身球退場　台鋼球團賽後回報傷況

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

政治熱門新聞

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

昌：柯在候審室直視監視器看著賴

新潮流大老ATM轉帳2900萬！謝龍介：不用查？

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師6點白話翻譯

柯無保請回被撤銷　民眾黨：遺憾

新潮流大老「ATM匯2900萬」卻沒查！媒體人幫高調

柯文哲「便簽、公文」全曝光！　名嘴：還能再說不知道？

柯文哲能全身而退？　黃暐瀚：關鍵就在「他」

快訊／無保請回被撤銷　柯：什麼積極介入？

潛艦國造2要角突下台　王鴻薇：擋了誰的財路

遭罵「轉當柯黑」賺錢！　他通告費全捐了

控京華城布局包圍柯市府！高嘉瑜爆9官員全是關係人

北檢提抗告！館長揚言率百倍群眾堵門　王世堅籲警方應有所動作

賴清德問中國為何不拿回俄羅斯佔領土地　掀國際熱議「打到痛點」

更多熱門

相關新聞

柯文哲明碰「綠色法官」？北院再次澄清：假消息

柯文哲明碰「綠色法官」？北院再次澄清：假消息

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，無保請回4日被高院撤銷並發回地院更裁，將於5日上午9點30分開庭。而當日值班法官為呂政燁曾被前民進黨主席施明德爆出是「綠色法官」，進而引起討論。對此，北院晚間發出聲明，澄清施的說法，希望大家留給值班法官一個純淨的審判空間。

柯文哲二次羈押庭　北市動員400警力待命維安

柯文哲二次羈押庭　北市動員400警力待命維安

柯文哲第2次羈押庭　北院確定開庭時間

柯文哲第2次羈押庭　北院確定開庭時間

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師6點白話翻譯

柯文哲遭發回更裁原因曝！女律師6點白話翻譯

快訊／無保請回被撤銷　柯：什麼積極介入？

快訊／無保請回被撤銷　柯：什麼積極介入？

關鍵字：

柯文哲京華城案羅浚晅醫師嘲諷蘇一峰

讀者迴響

熱門新聞

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」！逼墮胎對話曝

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

快訊／愷樂證實兒子已出生！罕見動怒「被賣友求榮」

快訊／雲林重大工安意外！4工人高空墜落命危

全家正式引進「不沾手神物」　網嗨喊：這要得諾貝爾獎

快訊／北投女墜樓亡　目擊民眾被噴滿臉血

孫其君醜聞纏身淡出「轉戰英文家教」

柯文哲無保請回遭撤銷！　高院發回更裁

小六女校園墜樓亡　父母慟：怎麼這樣就沒了？

被爆京華城關鍵便簽　柯文哲嘆氣

肯德基蛋撻「1成分」美味秘訣曝光　千人傻：極度震驚

味全龍外野手因生涯規劃任意引退

《星鳴特攻》上市2週墜毀

大轉運！4生肖「天福星」加持　一路旺到年底

柯文哲違法鐵證！　親筆交辦京華城案「關鍵便簽」曝光

更多

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面