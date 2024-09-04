醫師指「柯文哲咳嗽是因說謊」！釣出胸腔醫開酸：台大醫院有教？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者許靖騏攝）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，在北檢候審室待了2晚。與柯年紀相仿又是校友的醫師羅浚晅，先前就在政論節目上嘲諷柯文哲，因為開口要說謊，喉嚨緊所以才咳嗽。對此，胸腔內科名醫蘇一峰質疑，找遍醫學教科書，沒看過咳嗽教這個診斷，「台大醫院有教這個嗎？」

羅浚晅先前在政論節目《全國第一勇》表示，柯文哲在步出北檢時，一直盯著手上的講稿，正是說謊的表現，還有咳嗽是因為大腦動太快，腦區來不及協調，導致喉嚨變緊，要咳幾聲讓它變順暢。

針對此說法，蘇一峰今（4日）在臉書發文表示，柯文哲遭聲押期間，檢方只提供甜麵包和飲料果腹，當一個人連續3天吃甜麵包跟甜飲料當3餐，就可能產生胃食道逆流，說話時忍不住咳嗽。對於「病人咳嗽等於愛說謊」的說法，他質疑「找遍醫學教科書沒看過咳嗽教這個診斷？台大醫院有教這個嗎？」

另外，羅浚晅在節目中鞠躬，直呼「代表台大醫學院所有的醫生，跟社會再說一次道歉，對不起」，同時更語帶諷刺地說「有些人可能桀傲不遜，就是沒辦法教化。」蘇一峰則忍不住大酸，「前醫師公會副秘書長上節目代替台大醫院跟社會鞠躬道歉，因為培養出柯文哲跟社會道歉！小弟我怎麼沒想到用這一招！哎呀，距離升官退休當門神還有一大段距離！心還不夠黑，怎麼當柯黑」。