柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」！喊話：被關絕對划算

▲柯文哲無保請回被撤銷。（圖／記者湯興漢攝）



記者曾羿翔／綜合報導

民眾黨主席柯文哲無保請回4日被高院撤銷並發回地院更裁，預計在5日上午9點30分再開庭。對此，醫師兼時事評論家沈政男表示，改成交保可能性大，柯文哲可以拒絕交保，「每關一天，柯的政治能量就增血一格」。沈政男還說，柯沒有收錢，就不會有大問題，這是柯文哲支持者可以放心的地方。

沈政男4日在臉書發文表示，發回地院更裁的結果不讓人意外，因為本來聲押以後無保請回的例子就不多，加上引發輿論譁然，高院發回更裁等於是二一添做五，把責任推回給地院，不必惹塵埃。柯文哲支持者其實不用擔心，因為看起來北檢就是要起訴柯文哲，而第一步就是想盡辦法羈押他。眾人皆欲殺之下，無保請回那個法官頂住壓力，不代表更裁的法官也可以，最可能的更裁結果就是改成重金交保。

沈政男還說，柯文哲先前有講，如果裁定交保，他會拒絕，現在我認為這樣的做法也是正確的，因為，每關一天，就此案來說，柯文哲就會增加政治能量一分。因為此案，以柯文哲與彭振聲來說，就是百分百的莫須有罪名。高院的裁定說明有這一句，「柯文哲積極介入京華城案的客觀事實」，這就奇怪了，明明地院法官就認為柯文哲不太介入，由此可見，法官的主觀判斷在此案件成了裁定，而且也是未來判決的主要因素。

▲柯文哲羈押庭5日重開，北市動員4百警力維安。（圖／記者黃彥傑攝）



「可以確定的是，高院法官也沒提到柯文哲收賄，跟羈押庭的地院法官一樣，顯然此案就柯文哲來說，就是圖利罪的範圍了。」沈政男說道，沒有收錢，就不會有大問題，這是柯文哲支持者可以放心的地方。至於圖利罪，北檢就是要起訴柯文哲啦！不管有沒有羈押、交保或無保請回，柯文哲一定會被以圖利罪，甚至收賄罪起訴，這是百分百確定的事，所以說這是長期的司法戰。

文末，沈政男說，如果改成羈押，就太超過了，因為前面的裁定是無保請回，我想柯文哲已經做好被關的準備，即使羈押也頂多兩個月，而從那裡得到的政治能量，很可能會超過先前十年的從政經歷，絕對划算的！關在看守所，可以買個人電視看那些名嘴怎麼繼續亂扯，晚上九點上床睡覺，柯文哲可能幾十年來都沒能睡那麼長的覺了。這是很重要的受難印記，踏出看守所以後，柯文哲就是蔣渭水等級的政治人物了。