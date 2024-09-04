苗栗特教學校校長劉雅欣攻讀暨大博士　獲頒大台中好人好事代表

▲暨大博士生劉雅欣教育貢獻卓越，獲頒「大台中好人好事代表」。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立苗栗特殊教育學校校長劉雅欣多年來獻身特殊教育，熱心公益且無私奉獻精神獲得外界高度肯定，日前獲「大台中好人好事代表」的殊榮。

劉雅欣先前於暨南國際大學終身學習及人力資源管理碩士班畢業，目前繼續就讀教育行政博士班，暨大副校長兼教務長曾永平表示，劉雅欣以「以愛為出發，營造『家』」的教育理念，積極推動融合教育、關懷身心障礙學生，並促進健康飲食與環境永續的校園氛圍；同時主導的志工服務學習，涵蓋青銀共融、反毒教育等多個領域，並帶領學生參與社區及國際志工活動，展現對教育事業的深厚熱情。

劉雅欣表示，因為深感教育工作不僅是「專業」，更是「志業」，始終要求自我終身學習與成長，讓自己充滿著活力、希望、信心與愛，而暨大碩博班的學習經歷，提供她在教育實踐上寶貴的支持與養分，從而擁有更大的能量，長期投入推動融合教育，致力讓特教班學生參與全校性活動、跨科師資支援特教課程，並促進普特學生一起服務學習。

劉雅欣指出，她時常提供學校教師、家長及社區民眾有關教育政策及特殊教育議題的資訊，一方面服務學生與社會，另一方面自我學習和成長，也強調「教育工作需要在學校內外持續協作與實踐，這是使命，更是責任」。

暨大讚許，劉雅欣不僅在教育領域中積極貢獻、體現專業素養，更在社區服務方面展現卓越領導才能，凸顯他在暨大學教育研究的實踐成效；而「大台中好人好事代表」為台中市政府表彰在教育界及社區服務方面表現卓越的個人，她的獲獎可謂實至名歸。