暨大師生赴泰交流！曼谷藍帶廚藝學校學泰式料理　分享台手打麵

▲暨大學生以烏龍手打麵與孔敬大學學生交流。（圖／國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學管理學院師生一行22人在暑假伊始前往泰國孔敬大學（Khon Kaen University），進行為期一週的「跨國餐食交流與曼谷藍帶廚藝學習」；透過台、泰兩地美食料理的交流，兩校希望借重彼此的經驗、跨國與跨文化整合並發揮影響力，持續朝向聯合國永續發展目標SDGs前進。

暨大指出，該校長期與日本在地方創生上進行交流合作，將經驗內化之後再輸出到泰國，落實「借鏡日本、前進泰國」；這次管院師生參訪行程，孔敬大學除安排曼谷藍帶廚藝學校進行泰式料理的深度學習，還特別安排Bayasita飯店舉辦泰式特色餐食手作DIY工作坊，教導泰式炒豬肉、泰式酸辣湯、泰式炸蝦及香蕉椰奶甜品，讓台灣師生體驗道地泰國美食的手作樂趣與內涵。

▲暨大USR團隊至曼谷藍帶廚藝學校進行泰式料理的深度學習。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大則由副教授吳淑玲分享牛肉麵、大腸包小腸等具有臺灣特色美食的料理精髓，並由助理教授陳國明帶領孔敬大學師生進行手打麵製作，體驗從麵粉變成麵條的完整過程，甚至將泰國綠咖哩、紅咖哩兩種醬汁融入手打麵中，呈現出跨國美食的創意風味，獲泰方師生滿堂喝彩；透過生活化的異國料理創意交流，兩國兩校不但達成特色科系的實質交流學習，並承諾將開展教師研究合作交換、交換生以及雙聯學制。

▲暨大與孔敬大學進行大學社會責任計畫交流。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大觀光休閒與餐旅學系特聘教授鄭健雄表示，該校長期投入南投水沙連地區的地方創生，落實國際思維在地實踐的理念，透過與日本地方創生交流學習所累積的經驗，實踐在水沙連地區已取得的成果，如今再配合新南向政策的推動，將成果逐漸輸出到東南亞國家，諸如把獨創的精品咖啡知識管理系統輸出到泰國，就是暨大將大學社會責任國際化的具體表現。

孔敬大學也對暨大落實大學社會責任USR計畫印象深刻，認為USR計畫的做法有助於培育在地人才，將其年輕學子留鄉就業或返鄉服務，非常值得學習，未來希望借重暨大在地方創生方面多年來所積累的經驗，雙方持續擴展學術交流的深度與廣度，深化實質合作的新契機。