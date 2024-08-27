致力公益20年　暨大學務長蕭霖獲大台中好人好事代表表揚

▲暨大學務長蕭霖（右）夫婦合影。（圖／國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學學務長蕭霖，不僅在教學領域展現卓越，還積極參與地方事務、社會服務和公益活動，在各領域貢獻卓越，因而獲「2024大台中好人好事代表」表揚。

蕭霖自2003年起於暨大教育政策與行政學系任教，至今已逾20年，校方指出，蕭霖作為學務長負責學生生活、課外活動、心理輔導及住宿等多方面工作：2014年曾帶領學生前往教育部國民及學前教育署參訪，讓學生了解教育行政機關的運作，為未來的職涯發展奠定基礎，2017年還走訪馬來西亞，幫助學生適應海外實習環境、提升學生的國際移動力。

▲蕭霖身兼暨大原住民族學生資源中心主任。（圖／國立暨南國際大學提供）

蕭霖也支持學生舉辦健康活動、鼓勵學生走出戶外，並參與校內各項自發性活動，如「機車道髮夾彎追焦日」，讓學生在安全中體驗樂趣，有效提升學生對機車騎乘安全的重視；另從協助提升中小學辦學績效，到參與地方教育政策的推動，不僅體現他對學生的關懷，也間接促進學校與地方桃米社區的緊密聯繫、融合與認同。

▲2023年暨大新生入學活動期間遭逢颱風侵襲，蕭霖與校長武東星帶著蘋果，到宿舍慰問入住的新生。（圖／國立暨南國際大學提供）

蕭霖對社會公益也相當投入：2023年8月，南投地區遭遇卡努颱風，蕭霖在校長武東星的指示下，迅速協調學校提供臨時住宿，為受災民眾提供及時援助，也為受災地區帶來實質幫助，充分體現其服務社會的大愛精神；此外，蕭霖也身兼暨大原住民族學生資源中心主任，推動反歧視與族群平等活動，今年協助舉辦原住民族族服日，並支持原住民族文化的傳承與發展，包括舉辦原住民族晚會，展示台灣多元的文化魅力。

蕭霖表示，將繼續以熱情和專業服務於教育事業，並致力於改善社會與學校的聯繫，推動更多有益的公共活動；暨大表示，蕭霖此次獲「大台中好人好事代表」，也是對該校長期以來秉持「國際思維在地實踐」理念，致力服務社會、推動教育公平的肯定。