暨大feat.國光客運！推大台北地區直達車　一路睡到目的地

▲暨大自9月8日起將再攜手國光客運，開通台北直達校園的「1832E」定期公車路線。（圖／國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學繼5月份推出「超值學生證」免費搭乘台灣好行公車的創舉後，自9月8日起將再攜手國光客運，開通台北直達校園的「1832E」定期公車路線，以滿足大台北地區學生的需求，提供更便捷、更安全、更高效的交通工具。



暨大副校長曾永平表示，這次新增的「1832E」未來分別在每周五下午1時30分、4時30分，從暨大校內出發往台北轉運站，以及每周日下午的5時20分、7時，從台北轉運站開往暨大，希望符合學生在週末返回大台北地區與家人團聚，以及在週日返回暨大持續學習生活的需求；校園內的上下車的站牌也將設置在中餐廳以及學人會館前，方便宿舍區師生利用，大幅縮短通勤時間，對於平日忙於學業、希望在週末能夠回家放鬆的學生來說是一項福音。

▲暨大學生會會長程建銘於校內中餐廳站張貼國光客運相關資訊。（圖／國立暨南國際大學提供）

暨大學生會會長程建銘指出，老家在北北基三縣市的暨大同學與教職員約有750人，佔全校總學生數的1成1左右，過去在學校與台北的返家或返校過程中，往往需多次轉車、過程相對耗時，也充滿不確定性；國光客運開通的暨大專屬班次，可以讓學生「一路睡到目的地」，輕鬆直達台北或返回學校，週末假日的行程也變得更輕鬆自在，家長們也勢必會更加安心。



暨大校長武東星表示，即將開通的直達國道客運路線，可望讓大台北地區的學生快速安全地抵達暨大，吸引更多學生選讀暨大，也期待這條新路線不只嘉惠學生，更能進一步促進台北首都圈與暨大間更多的交流與合作，無論是學術活動、文化交流還是校際合作，都將因為交通便利變得更加頻繁和高效。