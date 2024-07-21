大一必修國文課也能用AI上　暨大老師教學生以科技重現平埔族文化

▲學生利用田調所採集來的資訊，透過生成式AI繪圖，產生出番婆鬼的形像。（圖／國立暨南國際大學提供）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學中文系助理教授林鴻瑞善用AI人工智慧等工具授課，並鼓勵學生利用熟悉或擅長的AI工具到文本分析以及課堂成果上，不但習得中文思辨與表達能力，還能以影音創作、桌遊、繪本等方式再現散逸許久的埔里平埔族故事，讓致力尋回平埔族文化的巴宰族群文化協會都大為驚豔和激賞。

暨大通識中心主任林松柏表示，林鴻瑞長期深耕埔里平埔族文化探究，多年來在他開授名為「中文思辨與表達」的大一國文必修課中，特別設計「船山講古創作」課程單元，應用ChatGPT、AI文本分析、AI心智圖生成及AI圖片生成等工具，進行國文的創意教學轉化練習，從文本解析、撰寫故事大綱或劇本、AI圖片生成工具產出繪本、文創商品或微電影等，突破傳統窠臼，除提升學生興趣及成就感，也深化其聚焦主題以及下達明確指令的能力，是令人讚賞的教學創新。

▲暨大學生利用AI的文本分析，將巴宰族幾乎失傳的咒語集結成圖文並茂的咒語故事集。（圖／國立暨南國際大學提供）

林鴻瑞指出，6年前開課時，因修課學生涵蓋理工、人社、教育、管理等背景差異很大的科系，為求授課內容周全，故將AI人工智慧等科技應用到課堂講授與實作上，輔以社會參與式的課程概念，將埔里平埔族的語言或文化為載體，參酌不同領域學生的專長和興趣予以啟發，未料獲得出奇熱烈的回饋。

▲▼暨大國文課利用AI工具，讓學生培養思辨能力。（圖／國立暨南國際大學提供）

為讓學生學習成果被看見，林鴻瑞也舉辦船山講古成果發表會；修課學生李佩穎與張庭傭對遊戲設計很有興趣，就組團發表巴宰族聚落為主體的桌遊，希望讓人從中認識平埔族所在愛蘭地區的地理文化，而紀品瑀團隊則應用AI圖片生成與配音，將當地流傳許久的「番婆鬼」故事，具體呈現為趣味橫生的動態文本，還有學生利用AI的文本分析，將巴宰族幾乎失傳的咒語集結成圖文並茂的咒語故事集。

學生吳佩儀說，之前根本沒聽過巴宰族、更別說深刻認識平埔族文化，因為本堂課的AI工具學習應用才有所認識，也讓課程更生動；應化系王同學也表示，這門課讓他深刻體會到文化傳承的責任感，透過船山講古的AI工具來創作，除懂得使用，也意識到可善用AI工具，將寶貴的文化遺產能夠傳承與發揚，讓更多人珍惜自己的歷史文化；觀餐系張同學也指出，原以為平埔族幾乎已經絕跡，沒想到透過AI工具文本蒐羅分析後，才發現碩果僅存的巴宰族的文化就近在埔里，可以應用共同的創作成果協助文化傳衍，是他這堂課最大的收穫。