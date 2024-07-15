暨大學生獲「小麥」LEVEL3科技英文師資認證　創全國大學生先例

▲暨大教育政策與行政學系學生獲micro：bit LEVEL3科技英文師資認證，創全台先例。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨南國際大學教育政策與行政學系多名學生獲得「micro：bit LEVEL3」科技英文師資認證，創下全台大學生先例；暨大指出，該學系本學年也新開設「教育創新管理產學共構學程」，引進奧斯丁國際（OURSTEAM International）產業資源，共同培育教學科技人才。

暨大表示，「產業導向課程」與「跨領域課程」為該學程最重要的課程規劃重點項目，同時結合教政系教育大數據微學程，培育修課學生教學科技、資料科學分析、程式設計、教案教材開發等能力，培養教育敘事等專業知能，更跨學系與教育學院院學士班開展密切合作，師生齊聚跨領域交流，以不同的角度探討教育創新議題。

而該校教政系學生憑藉通過「小麥」（micro:bit LEVEL3）認證的卓越成果，充分展現融合教育行政與教學科技的創新實力，今年已有15位同學完成LEVEL2種子教師的認證，其中8位參與進階LEVEL3科技英文師資培訓課程，更全數通過考核認證；該學程亦選拔通過認證的同學至教學現場進行教學，並由教政系學生陳昭蓉及教院學士班學生林玟琇打頭陣，結合課堂所學與實務運用、協助培訓3至5年級國小學生科技運用及邏輯思考能力，也透過小組討論及成果分享，幫助小朋友更深入了解micro:bit與聯合國永續發展目標（SDGs）的關係。

陳昭蓉表示，培訓課程除讓她深入了解何謂科技教育與STEAM教育，更學習到課程規劃、教案撰寫的專業知識與技能，同時也提升問題解決和創意思考能力，難得的是還能獲得到教學現場、學以致用的機會。

奧斯丁國際負責人林宏哲表示，很開心能與暨大教政系合作，攜手推動STEAM教育，培訓教學科技、程式設計及解決教育現場實務問題的教育人才，期望學生能成為新生代專業師資，大手拉小手帶領學弟妹學習micro：bit與認識STEAM教育；培訓課程專業講師洪郁雯表示，學生都十分認真投入課程，即便一開始對程式設計皆十分陌生，但經過一系列Level1至Level3培訓，都有明顯進步，對科技教育也產生興趣。