港男來台打工當車手　取款100萬放超商廁所...這下慘了

▲香港籍丘姓男子加入某詐騙集團以15萬港幣報酬擔任車手，坑騙陳姓婦人100萬元。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

香港籍丘姓男子去年底加入詐騙集團，約定以15萬港幣(約台幣61.8萬)酬勞完成詐團交付的任務，詐團對外以「投資賺錢為前提」對外宣傳，陳姓婦人誤信真有股票老師代為操盤、穩賺不賠，與丘男於去年12月間相約在觀音區福壽街面交100萬元投資，陳婦事後得知被騙報警處理。桃檢調查時，丘男坦承犯行，檢方偵結依加重詐欺取財罪嫌起訴。

檢警調查，30歲的丘姓港籍男子於去年12月5日透過網路，與某詐騙集團綽號「阿峯」男子組成詐騙集團，約定以15萬元港幣報酬加入該詐團，完成集團交付的任務，並擔任「車手」，而該集團以「投資賺錢為前提」宣傳吸引不知情人士投資後，陳姓婦人誤信該集團有老師代為操盤，且集團成員以「保證獲利、穩賺不賠」，遂於去年12月13日晚間7時許，與丘男相約在觀音區福壽街某超商旁巷子面交款。

丘男當天依約到場，陳婦當場面交100萬元投資款，丘男拿到100萬後，把錢放置超商廁所內，等待其他集團成員來取款，陳婦事後始知受騙，向中壢警方報案提告，警方則循線查獲邱男到案。

桃檢複訊時，丘男坦承犯行，辯稱該詐團提供來台機票、住宿與生活費用7萬元，並承諾完成取款後給予15萬元港幣等事實，中壢警方則提供現場監視畫面截圖佐證，被害人則提供雙方通聯對話截圖，並指證丘男收款後給予收據等證物，檢方認為丘男犯行明確，偵結依加重詐欺取財罪嫌起訴。