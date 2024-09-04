黃國昌爆：柯文哲在候審室時　雙眼直視監視器「看著賴清德」

▲立委黃國昌接受專訪。（圖／《中午來開匯》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，在北檢候審室待了2晚，台北地方法院2日凌晨裁定柯無保請回，但北檢經過一天一夜蒐集、補強證據於3日下午5時提抗告，高院預計4日裁定。民眾黨立委黃國昌4日爆料柯文哲在候審室的想法，柯文哲稱有空就會雙眼直視看著監視器，「因為他在看（總統）賴清德！」

黃國昌4日接受主持人黃光芹《中午來開匯》專訪，針對有報導指稱北檢在3日提出抗告，並提出補強事證達20頁的抗告書，黃國昌表示，他對此事毫無所悉、根本不知道有那20頁，也不理解為什麼會有報導「20頁抗告書」，媒體怎會知道此事？柯的律師鄭深元的確是他所推薦，但是所有人都嚴守分際，「無論是律師還是主席，都不會跟我討論這案子」。

民眾黨團主任陳智菡日前透露，若檢調在無證據的情況下，執意聲押柯文哲，柯文哲會選擇拒絕交保。面對檢方提起抗告恐將重開羈押庭，若被羈押或需要交保，柯文哲這次決定會是如何？黃國昌說「沒有策略，柯文哲個性就是如此，這次他會堅持」。

話鋒一轉，黃國昌也對北檢對待柯文哲表達不滿，提及柯文哲從8月30日一早即配合檢方搜索住家，緊接著被訊問至凌晨1、2點，直到無保請回走出地檢署已是9月2日清晨3、4點。

「70個小時，沒有洗澡、沒有熱食，只有麵包跟果汁；即使可以休息，休息的地方燈不會切暗，一直身處在亮的環境。」黃國昌指出，今日與柯文哲一同前往花蓮參加國民黨團總召傅崐萁母親公祭時，柯雖然不斷咳嗽像是感冒，但卻不是對遭遇抱怨，反而認為訊問環境需要改善，「主席想的不是他自己，而是擔憂台灣民主這樣下去怎麼辦？」

另外，黃國昌更爆料柯文哲在候審室時的想法，「主席（柯文哲）說他有空時，就會站得直挺挺、雙眼直視看著監視器，因為他在看賴清德！」柯文哲當時腦子裡想的，就是當國家權力被濫用到這種程度，是很可怕的一件事情。