柯文哲能全身而退？　黃暐瀚：京華城案關鍵，就在「他」

▲柯文哲涉京華城弊案，關鍵在於前副市長彭振聲！。（圖／記者湯興漢、李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣民眾黨主席柯文哲因涉入京華城弊案遭聲押，北院先前裁定無保請回。然而，檢方於3日提出抗告，高院預計今日（4日）做出裁定。針對此案，認為，資深媒體人黃暐瀚斷言：關鍵就在前副市長彭振聲。

黃暐瀚今天下午在臉書以「關鍵就在，彭振聲！」為題發文指出，大巨蛋案，為什麼前財政局長李述德有事？時任台北市長的馬英九沒事？就是因為「局長涉嫌圖利、市長並不知情」。

至於京華城案，柯文哲有沒有可能全身而退？黃暐瀚認為，「只要不涉金流、沒有現金、不曾收賄，並且未曾指示市府必須通過京華城的容積率案，柯文哲市長也可能全身而退。」

黃暐瀚進一步強調，關鍵在於最後一次會議，由副市長彭振聲親自簽押並蓋下柯文哲的「甲章」。只要柯文哲不知情，責任關係自然無法連結到他身上，「那麼，彭振聲副市長在蓋這顆『市長甲章』時，有沒有向柯市長報告呢？市長是否知情？（柯文哲表示他不知道）是否有任何授權或授意？」

黃暐瀚最後總結道：「京華城案的關鍵，就在彭振聲。」

台北地檢署於3日傍晚發表聲明，表示已正式遞交抗告狀。檢察官強調，對於台北地方法院駁回羈押柯文哲的裁定表示不服，已補強證據提出抗告。高等法院預計最快於今日作出裁定。