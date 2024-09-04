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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

文旦輸陸解禁「僅限花蓮果園」　綠：「先喊停再給利」無助兩岸互動

▲台灣文旦柚今起恢復可輸入大陸。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台灣文旦柚今起恢復可輸入大陸。（圖／記者楊惠琪攝）

記者杜冠霖／台北報導

大陸海關總署2日宣布，即日起恢復進口台灣文旦柚輸陸。對此，民進黨今（4日）指出，中國再次對台灣特定農產品「先禁後放」，將經貿當成統戰工具和政治武器，不但破壞以規則為基礎的國際貿易，更不利兩岸農漁產品貿易的健康發展。不要「先喊停、再給利」，此種作法不但對兩岸農漁產業長遠發展毫無幫助，更會破壞兩岸的良性互動。

中國恢復台灣「文旦柚」輸中，但也提到「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」，國台辦又提到「兩岸一家親」、「反對台獨」等政治詞語，民進黨中國部質疑，充滿濃厚的政治意味，好像這些特定的「文旦柚」都很會「反台獨」的樣子。

此外，國台辦新聞稿直言，開放是因為「國民黨中央政策會執行長傅崐萁以及台灣花蓮縣等方面，多次向中國強烈表達希望恢復文旦柚輸中」，民進黨說，明擺就是有特定政治目的，要把好處做給國民黨的傅崐萁，替立法院即將開議的傅崐萁「總召」加加底氣。

民進黨指出，翻開過去台灣農漁產品輸中紀錄，中國不只常「口惠實不至」，未依約購買我國產品，更多次片面中斷我國產品輸中，藉此打壓台灣、介入台灣選舉，過去紀錄包括：

2021年1月27日，因台灣開放萊豬、有禽流感風險，禁止台灣肉品輸中。
2021年2月25日，以檢出介殻蟲為由，禁止屏東鳳梨輸入。（有業者指出，過去鳳梨銷往中國幾乎不簽契約，中方貿易商只會口頭下單，相當不穩定）
2021年9月20日，稱多次從台灣釋迦、蓮霧中檢出介殼蟲，暫停進口。
2022年6月10日，以檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物及土霉素超標為由，暫停台灣石斑魚輸入。
2022年8月1日，以未完成更新註冊、補件為由，將台灣上百家食品廠、漁船、茶葉廠與蜂蜜廠等列為「暫停進口」名單，對台灣出口產值損失極大。
2022年8月3日，以柑橘類水果（含文旦柚）檢出介殼蟲及農藥殘留超標為由，暫停輸入。
2022年8月3日，以台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚包裝上檢出COVID-19病毒為由，暫停輸入。
2022年12月10日，因註冊資料不完全，暫停水產品、飲品與酒類等多項台灣產品輸入中國。
2023年8月21日，以台灣芒果檢出介殼蟲為由，暫停輸入。

民進黨說，接著，中國還會在特定時間點，針對特定地區的台灣產品有限度開放輸中：

2023年6月20日，中國稱秉持「兩岸一家親」理念，宣布放行「來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」的鳳梨釋迦輸中。新聞稿稱「一段時間以來，中國國民黨副主席夏立言、台東縣長饒慶鈴等人士多次向中國表達恢復台灣番荔枝（釋迦）輸中的強烈願望」。

2023年12月22日，宣布放行「部分石斑魚輸中」，並強調「只要堅持『九二共識』、反對『台獨』，兩岸就是一家人，一切好商量、好解決」，聲明強調「因中國國民黨政策會副執行長蘇清泉積極指導『島內業者』進行整改，帶領島內業者來中國參訪，因此決定放行」。

民進黨認為，本次中國單方面宣布恢復台灣文旦柚 輸入，國台辦又再強調「只要堅持『九二共識』，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量」，並提到「中國國民黨及花蓮縣方面多次向中國大陸表示恢復文旦柚的強烈願望」，看來，恢復台灣文旦柚輸中，與之前宣布恢復台灣鳳梨釋迦、石斑魚輸入的政治操作做法完全如出一轍，中國就是把經貿當成統戰工具和政治武器，用來宣傳「兩岸一家親」、「反對台獨」，並做為施惠替特定政治人物搭建舞台。

民進黨直言，中國凡事政治掛帥的做法，使接受其「政治主張」成為「讓利」的前提，中共多次稱只要支持「九二共識」，所有事情都可以談，卻完全不顧檢疫是專業問題，赤裸裸地顯示出其「以商逼政」的企圖，藉著打壓或開放台灣農漁產業輸中，逼迫台灣政府接受其政治主張。

民進黨中國部譴責，中國屢次「政治凌駕經濟」的不當作為，想藉由中斷、放行台灣商品輸中，逼迫台灣接受其政治主張，但同時也呼籲中國，勿將經貿措施當做對台農漁業統戰或經濟脅迫的工具，不要「先喊停、再給利」，這種作法不但對兩岸農漁產業長遠發展毫無幫助，更會破壞兩岸的良性互動。

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