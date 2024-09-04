花蓮文旦柚評鑑出爐！　日照充足雨量豐富...甜度香氣獨特

▲文旦柚評鑑邀請專家學者擔任評審，確保比賽的專業性和公信力。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮文旦柚評鑑比賽，本年度評鑑3日於瑞穗農會集貨場盛大舉辦；花蓮縣長徐榛蔚說明，評鑑可以推動瑞穗鄉的文旦柚農保持高品質，並藉此機會表揚在比賽中脫穎而出的優秀農友。透過這樣的活動，不僅能夠提升瑞穗文旦柚的市場競爭力，更能打造花蓮優質農產品牌。

徐榛蔚表示，今年因凱米颱風的影響，全台農產皆受到不同程度的衝擊，但花蓮南區幸運地影響較小，文旦柚的生長未受影響。再加上近期的天氣條件理想，日照充足，雨量適中，使得今年的花蓮文旦柚品質卓越，堪稱全台第一。感謝瑞穗鄉農會的努力與投入，從生產到銷售都積極協助柚農，對在地產業的扶持不遺餘力。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，此次文旦柚評鑑比賽秉持公正客觀的原則，邀請縣府長官、花蓮農改場及大學教授等各界專家擔任評選委員，確保比賽的專業性和公信力；黃總幹事還特別提到，瑞穗的文旦柚果肉飽滿，口感香氣四溢，品嚐後更有回甘的感受，檢測糖度更常出現14度以上的高品質，這些都是其獨特的亮點。而在果形方面，不僅注重外觀的倒三角形，果肉的酸甜度也是一個重要的評分標準。

農業處長陳淑雯指出，此次活動的成功舉辦，不僅讓優秀的農友獲得應有的肯定，更讓瑞穗文旦柚的品質廣受認可，這麼高品質的文旦柚值得各界多加訂購。縣府同時也輔導產地農民團體前往北部主要消費市場辦理展售活動，想要品嘗花蓮文旦的消費者，可以參考農業處臉書上的公告，了解相關的展售資訊，千萬不要錯過今年的花蓮文旦。



花蓮縣文旦評鑑得獎名單

金牌獎：12林心寬 23羅 峰 17鄭美珠

銀牌獎：21楊儒榥 22黃貴珍 33林文金

銅牌獎：18方文勝 07彭語璇 01鄧汶萱