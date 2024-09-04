賴清德「領土論」引關注　綠委讚：戳破中國謊言

▲總統賴清德。（圖／記者陶本和攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德接受《雅琴看世界》專訪時，面對中國以「領土完整」為藉口想併吞台灣，反問中國「為什麼不拿回俄羅斯佔有璦琿條約所簽的那些土地？」引來各界關注。民進黨立委王定宇認為，賴清德戳破中國的謊言 以及中國的野心，他的表述恰當且非常有戰略布局。

王定宇說，賴清德會提出這點的原因，是台灣從頭到尾都不是中華人民共和國的領土，對方卻步步相逼，處處找麻煩，而在與 俄羅斯鄰近的這麼大片的中國固有領土，你卻輕易放棄，所以中共真的在乎領土嗎？還是只是因為戰略布局，必須併吞台灣，來讓 中國的軍事力量投射到太平洋，威脅到周邊民主國家，包括日本等第一島鏈的國家。

王定宇認為，賴清德提出的是一個真相，那個真相就是，中共不在乎固有領土，而中國處處打台灣的主意，根本不是因為台灣是什麼中國的領土，因為根本不是，而是中國的戰略布局，是要成為區域到世界的霸權，威脅到美國領導地位，也威脅到整個印泰地區、自由民主國家，這才是真相。

王定宇強調，台灣的安全要靠自己，這是我們自己的責任，但區域的自由民主鄰國或歐美主要民主國家，了解中國的布局的話，就明白台灣的安全與否，影響到全球民主國家的利益至關重要。

王定宇說，賴清德現在是點出真相，中國的窘迫不知如何回應，甚至也不願意讓中國人民了解中國犧牲百倍以上台灣面積的領土給俄羅斯，卻處處刁難一個從頭到尾都不是中國領土的台灣，所謂何來。

王定宇指出，賴清德戳破中國的謊言以及中國的野心，很多國際學者專家都提出賴清德 這種以真相回應中共的虛假，以真相回應中國的野心，是一個非常好的回應方式，而賴清德就任以來，在主權議題上，採取說實話、主動，且用現有憲政體制來回應，希望讓台灣更加團結，他扮演總統職分，做這樣表述，非常恰當，並有戰略布局。