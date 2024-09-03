講電話太大聲「緊急按鈕當服務鈴」呼叫列車長　台鐵：最高罰百萬

▲有旅客搭乘區間車竟把緊急按鈕當服務鈴呼叫列車長處理講電話過於大聲的糾紛。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

有旅客搭乘台鐵區間車，竟因講電話過於大聲的旅客間糾紛，把列車上的「緊急按鈕」當成「服務鈴」按下，只為了呼叫列車長處理，導致區間車一度短暫停車。台鐵公司表示，此舉已違法可罰1萬到100萬元。

有網友今在台大批踢踢上發文指出，有女旅客電話超大聲，突然按緊急鈴，列車長就馬上來了，並停止列車，女子告訴列車長旁邊的旅客要她說話小聲一點，列車長說明緊急鈴不能這樣使用，之後列車才又啟動；質疑社會資源被浪費，大家也被擔誤。該網友也說明列車長只是勸導沒有罰款。

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對此，台鐵公司表示，台鐵公司列車上緊急按鈕係提供車廂內旅客突發緊急狀況或危安事件時，可即時通報乘務人員，以利後續緊急應變處置作為。

台鐵強調，因旅客談話聲音過大，即按下緊急按鈕行為，已涉有違反《鐵路法》第68-1條第二項第三款任意操控鐵路站、車設備，或以他法妨害系統設備正常運作，可處新臺幣1萬元以上、100萬元以下罰鍰。

台鐵提醒，旅客乘車途中如遇有影響乘車秩序時，可透過簡訊0921-765-125或撥打02-2191-0096聯絡台鐵公司客服中心，通知列車長即時前往協助處理。台鐵公司呼籲旅客應發揮公德心，正確使用站車旅運設備及遵守乘車秩序。