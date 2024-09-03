男搭台鐵行動電源起火　丟地板用腳踩滅閃人...公共危險送辦

▲台鐵區間車發生疑似是行動電源起火燃燒案，經調閱監視器，傳喚涉案人許姓男子到案。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台鐵3294次區間車，2日有民眾PO文指控車上有名醉漢突掏出一疊紙張，隨後就起火燃燒，幸好火勢一下就被撲滅，但車廂地板仍被燒黑，鐵路警方現場察看發現疑似是行動電源起火燃燒，經調閱監視器，傳喚涉案人48歲許姓男子到案，他坦承因充電過熱導致行動電源自燃起火，全案依公共危險罪送辦。

有民眾在threads發文，指2日凌晨搭乘台鐵3294次區間車時，目擊一名酒醉的男子倒臥在車廂座椅，之後他聞到一陣濃濃酒精味，抬頭一看發現該名醉男拿出一疊紙，沒多久就起火燃燒，車廂地板被燒得焦黑。不過鐵路警方初步調查，起火原因疑似是行動電源燃燒。

警方表示，2日凌晨0時許接獲台鐵台南站站務員通報，3294次區間車第4車廂內疑似有行動電源燃燒。獲報後立即派員到場查處，經調閱監視器鎖定嫌疑人動向及身分，查出48歲許姓男子涉嫌重大，並於2日晚上7時30分許通知許嫌到案說明。

許嫌供稱係因充電過熱導致行動電源自燃現象，隨即用腳踩滅火源，並將行動電源棄置於現場後逕行離去，因許嫌涉犯公共危險罪嫌，全案將移送台南地檢署偵辦。

鐵警局高雄分局指出，民眾如於站區、列車有發現可疑情形或有安全疑慮，除撥打110報案電話，亦可通報列車長或使用台鐵簡訊通報服務，填寫車次、車廂、事件，傳送簡訊至0921-765-125，及時尋求協助，共同維護旅運安全。