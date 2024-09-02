視察台鐵「高雄站明年全設月台門」　新交長：人口多都會裝

▲交通部長陳世凱（左一）上任首日視察台鐵，從台北車站搭自強號到台中站。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今（2日）第一天上任的交通部長陳世凱，首個公開行程視察台鐵，從台北車站搭火車到台中站，了解昨日掉落在軌道的男子，因司機員及車站人員處理及時，未被撞傷，予以嘉勉；陳世凱說，年底前高雄站裝設第一組月台門，明年底測試完成，未來在人口眾多的車站月台都會裝設。

昨上午台鐵台中站發生一名男子掉落軌道，男子稱身體不舒服而跌落，在場的副站長鄭振宏立刻指揮進站的區間車停駛，避免事故發生，陳世凱今晚搭乘自強號回到台中，予以嘉勉，並巡視火車的平穩度。

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▲新任交通部長陳世凱（左一）嘉勉台鐵台中站副站長鄭振宏（左三）。（圖／交通部提供）

陳世凱表示，台鐵車站的月台在人數眾多，發生互相推擠而跌倒令人擔心，已要求台鐵設置月台門，台鐵也有準備，在今年底前在高雄站裝設第一個月台測試門，明年中完成測試，高雄站作為示範站，未來在人口眾多的車站有需要都會設月台門。

陳世凱說，台鐵歷史悠久，對台灣交通或觀光都非常重要，因此他就職第1天來鼓勵台鐵同仁，他自己體驗搭火車從台北到台中感覺非常平穩，民眾期待月台能夠更安全、車子更準點及車廂更舒適，台鐵公司努力改善，他也請台鐵公司上緊發條。

媒體關心交通部業務推動是否有排序，陳世凱對此表示，台灣交通和觀光的問題很多，都需要快速解決，沒有特別排序，但交通部有6萬多名專業同仁，同時啟動，台灣交通或觀光的進步速度會非常的快。