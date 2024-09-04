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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶主視覺掀正反兩極評價　藍委讚：我給90分！

▲國慶主視覺。（圖／中華民國讚國慶粉專）

▲國慶主視覺。（圖／中華民國讚國慶粉專）

記者崔至雲／台北報導

113年國慶慶籌會臉書粉專3日公布今年的國慶主視覺，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜先前指示要凸顯「中華民國元素」，而最終呈現出來的主視覺也以國旗紅、藍、白的搭配為主，引發國人正反評價。對此，國民黨立委李彥秀直言，「中華民國」是台灣2300萬人最大公約數，只要你熱愛中華民國，只要你熱愛台灣，都能夠從這次主視覺中找到你喜歡的元素，「我給予這次主視覺90分的分數，剩下的10分，就期待韓國瑜院長，明年再給我們一次驚喜」。

李彥秀說，美雖然是「見仁見智」，但還是有客觀評價的標準。當絕大多數的人都認同，志玲姐姐是「氣質美女」時，一個人硬要唱反調，大家除了覺得這個人很奇怪外，其他人也只能「尊重」。

李彥秀提到，「中華民國」是台灣2300萬人最大公約數，在韓國瑜主導下，113年國慶主視覺昨天出爐，包含了「中華民國」、「臺灣」、「雙十」、「梅花」、「藍白紅」，這五個中華民國國慶的重要元素。只要你熱愛中華民國，只要你熱愛台灣，都能夠從這次主視覺中找到你喜歡的元素，這也象徵了臺灣民主自由、多元包容最核心的價值與精神。

「我給予這次主視覺90分的分數，剩下的10分，就期待韓國瑜院長，明年再給我們一次驚喜」。李彥秀說，昨天主視覺出來，網友普遍給予「正面」的評價，也認為比起過去八年遮遮掩掩的設計，這次的主視覺才真正符合「中華民國國慶」的精神。

李彥秀也說，當然，還是有少數人用「華國美學」酸言酸語，同樣的，對於這樣的看法，他們只能「尊重」，如果心中沒有中華民國，再美的「國慶」主視覺設計，在他們看起來也是一文不值。
 

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