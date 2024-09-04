台北市發錢！嗶一下「1500元直接入帳」　本周最後期限

▲台北市重陽敬老禮金發放，務必把握時間領取！（圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

台北市今年的重陽敬老禮金自8月12日起正式發放，目前第一階段匯款已成功撥款至約11萬人的帳戶，第二階段使用敬老卡領取的部分，已有約29萬人順利完成。本週五（9月6日）是敬老卡領取的最後期限，社會局特別提醒尚未領取的長者，務必把握時間。

台北市政府社會局今（4）日發布新聞稿表示，北市今年重陽禮金多元方式致送，除了敬老卡外，第二階段申請匯款至9月6日截止，可至社會局網站「重陽敬老禮金匯款及捐款線上申請」匯款申請單填具相關資料，或可於台北市各區公所填寫紙本匯款同意書，截止目前約有2萬8千人申請，將於9月30日匯款入帳。

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▲北市重陽節敬老禮金靠卡領取「倒數計時」，9月6日前記得使用敬老卡領取。（圖／台北市政府提供）

社會局特別提醒，符合資格者，可至全台四大超商靠卡領取前可請店家先行確認敬老卡是否需要展期，再請其協助，還有台北捷運站各站及區公所也可協助展期，靠卡後的重陽敬老禮金等同悠遊卡儲值後的現金使用方法，另外，為鼓勵智慧無碳消費，在一定期間內，另憑敬老卡及愛心卡享有十一大通路加碼優惠。

社會局局長姚淑文表示，今年市政府提供了更便利的領取方式，鼓勵長者使用敬老卡靠卡領取或選擇匯款入帳，滿足不同需求，展現長者聰明消費的一面。如有敬老卡靠卡問題，請聯繫悠遊卡客服02-4128880或1999專線，定點領取及人瑞親送請聯繫各區公所，相關問題可至社會局網站查詢。

▼北市重陽節敬老禮金靠卡領取說明。（圖／台北市政府提供）