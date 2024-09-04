超前部署？蔣萬安訪美前開颱風會議　氣象團隊：摩羯不會有任何影響

▲蔣萬安主持台北市政府颱風整備會議。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安將於4日傍晚啟程訪美2週，儘管颱風摩羯不會侵台，但蔣萬安上午仍召開防颱整備會議，而氣象團隊則直言「不會帶來任何降水」。針對週五或下週可能有新颱風成型，若有很大的威脅，會不會像台中市長盧秀燕一樣，中斷訪美行程飛回台北？蔣萬安回應「都會做即時的應變」。

蔣萬安上午到災防應變中心主持台北市政府颱風整備會議，會議一開始，台大氣象團隊就表示，此次摩羯颱風對台北市幾乎不會帶來任何影響，但外圍環流會引進一些乾空氣，不會帶來任何降水。

會後，被問到此次魔羯颱風侵台機率低，但週五或下週可能有新的一個颱風成型，此次訪美行會不會帶防災背心？蔣萬安回應，今天特別到災害應變中心召開跨局處的防颱整備工作會議，根據氣象署的報告，目前摩羯颱風對於台灣還有近海的影響並不大，但還是密切的關注這週跟下週可能熱帶低氣壓的成型，以及外圍環流對於台灣降雨所造成的影響。

蔣萬安提及，透過防災整備會議，還是秉持著料敵從寬、禦敵從嚴的態度來嚴正以待，所以在訪美過程也會持續密切的和EOC、各局處保持聯繫，一旦有任何緊急狀況發生，都會即時掌握做即時應對。

媒體追問，這是否代表會跟盧秀燕一樣，若颱風對台北有很大的威脅，就會飛回台灣？蔣萬安說，「我們都會做即時的應變」。