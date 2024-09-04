7-11咖啡「買20送20」超殺優惠來了！萊爾富哈根達斯買10送10

▲7-ELEVEN首度與Goshare合作推出多項活動，同步還有濃萃美式「買20送20」，熱愛美式的人一定要囤。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

咖啡超殺優惠等到了！7-ELEVEN慶祝CITY CAFE邁入20周年，並推廣永續行動，首度合作GoShare推出騎士挑戰；同步在OPENPOINT行動隨時取祭出「城市探索 好咖+1」多組咖啡好康，包括「濃萃美式買20送20」、「厚乳拿鐵買20送10」等，最多狂省千元，9月4日起開搶！

▲7-ELEVEN首度與Goshare合作推出多項活動，將城市變身遊樂場，同步還有超殺咖啡優惠。（圖／業者提供）

CITY CAFE 進入20周年，攜手「GoShare」5周年，結合線上線下，9月4日起至10月1日推出多重活動，將整座城市變身遊樂場。期間線上購買「OPENPOINT行動隨時取」指定組合優惠，並在期限內兌換完畢，還有機會抽「Gogoro Delight電動機車」。

▲7-ELEVEN在APP推出「城市探索 好咖+1」超殺咖啡優惠。（圖／業者提供）

OPENPOINT行動隨時取「城市探索 好咖+1」咖啡優惠：

日期：9月4日至9月13日

CITY CAFE濃萃美式探索城市買20送20，每日限量1.5萬組。

CITY CAFE厚乳拿鐵厚愛自己買20送10，限量10萬組。

CITY CAFE西西里風檸檬咖啡/氣泡咖啡買20送8，限量10萬組。

CITY PRIMA大杯精品美式/大杯精品拿鐵任選買20送8，限量10萬組。

▲完成指定任務就有機會拿好禮。（圖／業者提供）

9月4日至10月1日活動期間，租借GoShare並完成指定任務，有機會拿限量好禮「騎乘金」、「能量補給包」開廂禮。

另外，到7-ELEVEN官方Facebook粉絲團拍照上傳與CITY CAFE的照片，留下跟CITY CAFE故事，符合活動資格者，也有機會抽Gogoro Delight電動機車，等於總共有兩台Gogoro Delight電動機車中獎機會，每台價值約89,800元，也讓消費者有機會藉活動探索城市。

GoShare再加碼，9月4日至9月8日，騎GoShare出發探索，並在指定7-ELEVEN 門市換電站，只要在換電時拍下「無敵咖啡」符號，即可至「GoShare官方粉絲團」活動貼文，上傳符號照片對獎，就享30元騎乘金。

▲▼騎GoShare並在指定7-ELEVEN門市換電站換電，拍下「無敵咖啡」符號，即可至「GoShare官方粉絲團」活動貼文上傳照片對獎，就享30元騎乘金。（圖／業者提供）

同時分享「城市換電尋寶領騎乘金」系列貼文，更有機會抽到「一年份365張CITY CAFE中杯美式咖啡」提貨卡，總價值相當於12,775 元，幸運兒等於能補充能量一整年。

為了養成消費者持續重複使用環保杯，減少一次性飲料杯習慣，7-ELEVEN即日起至12月31日前，到門市租借循環杯，就享CITY CAFE濃萃咖啡系列省20元優惠；自帶杯再折扣5元，等於每杯最多省25元。

●萊爾富哈根達斯優惠

▲萊爾富則祭出哈根達斯「買10送10」優惠。（圖／業者提供）

另外，萊爾富即日起至9月8日，在全台門市推出「哈根達斯指定冰品買10送10」優惠，包含單件售價129元的哈根達斯迷你杯、雪糕全系列品項，其中包含哈根達斯與法國甜點大師Pierre Hermé的驚豔新作「香草藍莓馬卡龍系列」的迷你杯、脆皮雪糕。

此波買10送10優惠，原價2580元，換算下來只要半價1290元即可買到，平均單件65元有找。而消費者於門市購買指定商品，刷美國運通信用卡單筆消費滿888元，還可現折100元。在炎熱的夏天想吃冰消暑，可把握機會好好囤一波。

▼除了迷你杯，還有雪糕特價。（圖／業者提供）