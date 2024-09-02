胖老爹米果、洪瑞珍夾心餅乾！超市「斜槓零食」特色伴手禮一次看

▲搶攻中秋送禮商機，Mia C’bon今年主打特色禮盒、斜槓零食等伴手禮。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

迎接中秋節，各大賣場紛紛推出特色伴手禮比拼！貴婦超市Mia C’bon今年特地主打「斜槓零食」，像是號稱「被早午餐店耽誤的超人氣洋芋片」，還有三明治起家的洪瑞珍最新力作「夾心餅乾」，炸雞天王胖老爹推出「雞肉鬆米果」等。全家超商也開賣多款肖像禮盒搶商機，像是蠟筆小新爆米花、寶可夢蛋捲禮盒等。

▲搶攻中秋送禮商機，餐飲品牌推出「斜槓零食」，像是胖老爹的雞肉鬆米果。（圖／業者提供）

Mia C’bon表示，為了滿足消費者多樣化的口味，許多餐飲品牌也發揮「斜槓」實力，開始探索不同領域，開發出讓人眼睛一亮的斜槓零食！像是洪瑞珍三明治推出「夾心餅乾」，仍以三角形為基底，打造酥脆的口感，一盒229元；知名的「香帥蛋糕」也推出了「芋頭煎餅」，一盒450元，吃得到真材實料的芋頭顆粒。

▲來自台中的Lesson one，被網友稱為「被早午餐耽誤的洋芋片」。（圖／記者林育綾攝）

其中來自台中的Lesson one原先是早午餐店，但配餐的洋芋片太好吃，當時吸引不少顧客不斷詢問，也有人狂讚建議老闆「把早午餐收一收，賣洋芋片就好了！」後來Lesson one也傾聽消費者的聲音，開始專注量產洋芋片並開放團購，成了網路爆紅的超人氣洋芋片，如今在Mia C’bon也有販售。

手搖茶飲「日出茶太」把熱銷第一名的飲料「太極厚茶拿鐵」變成爆米花，搭配特殊電影盒包裝，讓消費者買回家追劇也很有臨場感。還有春水堂的珍奶爆米花、法蘭司的蝴蝶餅、胖老爹的雞肉鬆米果等，都是極具特色的斜槓零食。

▲「大眼蝦」也跟「江記華隆」開發出飛燕煉乳、草莓煉乳等多種口味卡力卡力。（圖／業者提供）



除此之外，品牌聯名也很有看點，像是「林聰明砂鍋魚頭」與「老楊方塊酥」合作，尬出新品「老楊聰明魚鬆方塊酥」一罐199元。「大眼蝦」也跟「江記華隆」開發出飛燕煉乳、草莓煉乳等多種口味卡力卡力，一罐199元。

三星農會的三星青蔥，則與模範生的高雄米搭配，做成點心麵，清脆帶蔥香，「涮嘴」到停不下來，一盒169元。還有專門生產爆米花的「星球工坊」和排隊名店「不二糕餅」強勢聯名，打造全新「雙色爆米花」一盒260元，另有與立頓奶茶開發出的香濃爆米花口味。

▼Mia C’bon今年主打斜槓零食，春水堂的珍奶爆米花也十分吸睛。（圖／業者提供）

●18款傳統中秋禮盒

傳統中秋糕餅禮盒方面，Mia C'bon今年販售多達18種。像是江義隆干貝酥禮盒，6入一盒750元，附提把，輕巧卻不失大方氣度，糕餅豪邁地放入一整顆干貝，再用XO醬熬製，封存干貝的鮮甜於餅皮中。台中「犂記小巧台廣綜合禮盒」內含四種口味720元，台廣合璧各有擅長，與陳允宝泉經典禮盒相同，有著傳承超過一世紀的製餅工藝，適合展現對長輩的關懷之愛。

▲世界麵包大賽冠軍的吳寶春與王鵬傑雙冠王禮盒。（圖／業者提供）

超強人氣的微熱山丘禮盒今年依舊熱賣中，有鳳梨奶黃月餅、紅玉蘋果月餅，各3入850元，經典的鳳梨酥15入750元，禮盒隨贈可愛提袋，一直都是年輕族群好友之間的送禮首選。世界麵包大賽冠軍的吳寶春與王鵬傑雙冠王禮盒，內有鳳梨酥與草莓酥，各6入620元，也可以選擇肉鬆Q餅或相芋流心各3入670元。

▲Mia C'bon販售美心月餅，以糖醇代替砂糖的「低糖蛋黃蓮蓉月餅」。（圖／業者提供）



美心月餅是香港代表性的月餅品牌，Mia C'bon販售以糖醇代替砂糖的「低糖蛋黃蓮蓉月餅」，用細膩順滑的蓮蓉搭配金黃飽滿的鴨蛋黃，一盒6入1757元，老少咸宜。

即日起至9月17日，中秋禮盒單筆消費滿1000元送100元現金折價券，9月3日前消費滿888贈Mia C'bon限定版醬油碟；9月4日至9月17日消費滿888送隔熱墊、滿1200送隔熱手套、滿2000送圍裙，想收集整套Mia C'bon廚房單品趁現在。

▼9月4日至9月17日，中秋禮盒單筆消費滿2000送圍裙。（圖／記者林育綾攝）

●全家肖像禮盒「2件95折」

全家便利商店為搶攻中秋送禮商機，同步在FamiPort預購、實體店鋪，推出多款肖像禮盒，像是「蠟筆小新款卡滋Q桶爆米花禮盒」售價269元、「KUROMI藍莓風味奶酥餅乾禮盒」399元、「寶可夢蛋捲手提禮盒」399元⋯等。

▲全家同步推出多款肖像禮盒，搶攻商機。（圖／記者林育綾攝）

首推獨家款「原田治（OSAMU GOODS）艾許奶油布列塔尼酥餅」，以日本麵粉搭配頂級法國艾許奶油，低溫手工揉製出布列塔尼的酥脆、扎實口感，可甜可鹹的滋味讓人回味，售價980元。

還有CVS獨家的「唐老鴨90周年小圓餅禮盒」，懷舊的古早味小圓餅，酥脆外皮散發著香甜的餅香，讓人一口接一口，餅乾獨立包裝更方便攜帶，經典鐵盒還可以做為收納用，售價399元。

全家自有品牌「Let's Café果悅酥香禮盒」，推出包有著整片金黃鳳梨乾的珍果鳳梨酥、台灣荔枝與台灣鳳梨結合的荔枝鳳梨酥，以及愛文芒果與台灣鳳梨的完美組合的芒果鳳梨酥。

即日起至10月1日購買指定禮盒，可享「任選2件95折」優惠，使用信用卡、行動支付、電子票證等支付工具購買，則可享有9折優惠。

●9宮格聯名鳳梨酥

除此之外，ETtoday近來攜手9大知名鳳梨酥品牌，推出獨具創意的《ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》，此次聯名禮盒除了邀請有「甜點界香奈兒」美譽的法朋之外，還有高女婿、吳寶春、三萩茶會、山腳傳奇、樂米工坊、陳允寶泉、深緣及水和不二緻果，一次就能品嚐9家不同風味鳳梨酥。

▲《ETtoday x 9家聯名鳳梨酥禮盒》。（圖／策展小組攝）

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