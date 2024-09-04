特濃拿鐵加10元多1杯！超商限時5天優惠　人氣零食泡麵買1送1

▲全家「大杯特濃拿鐵」等飲品，加10元就多一杯。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

超商限時優惠來了！全家針對會員祭出限時5天超殺獨享，人氣「大杯特濃拿鐵」等飲品「加10元就多1杯」，古娃娃點心品牌WA!COOKIES「奶蓋雪糕」指定品項，任選買2送1。還有多款療癒零食「買1送1」，如美祿穀物棒、網紅推薦濃卡力海苔鹽之花風味、濃草莓薄燒等。萊爾富也有限時殺5日優惠，辛辣麵第二件只要10元。

●全家

全家會員限定5天優惠，9月4日至9月8日期間，Let's Cafe 大杯特濃拿鐵、「搖搖茶吧」特大冰柳橙香柚綠茶、凍凍好喝奶茶，只要加10元就多一杯。

喜歡冰品也不能錯過古娃娃點心品牌WA!COOKIES「奶蓋雪糕」指定品項，包括「鐵觀音濃茶、伯爵可可、紅茶牛奶焦糖、濃泰式奶茶、古道梅子綠茶」口味，任選買2送1！

另有多款零食、飲品買1送1或買2送1優惠。包括美祿穀物棒、網紅推薦濃卡力海苔鹽之花風味、濃草莓薄燒等。

▼全家「會員限定」限時5天優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

●萊爾富

萊爾富限時殺5日，8大夯品特惠，包括多喝水竹炭水「買2送2」，麻辣豆腐麵「買1送1」，農心辛拉麵第2杯只要10元。

▼萊爾富限時殺優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）