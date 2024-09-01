超商買便當「結帳竟0元」！他曝1招爽吃免錢飯...8萬人看傻

▲要價89元的煙燻鮭魚炒飯「0元免費送」，讓原PO又驚又喜。（圖／翻攝自Threads）

圖文／CTWANT

近年來物價有感上漲，讓不少外食族勒緊褲帶苦嘆生活不易，不過就有一名男網友分享，他近日在超商結帳時，店員竟告知「便當不用錢」，讓他傻眼驚呼「是不是瘋了！」貼文曝光瞬間吸引近8萬網友瀏覽，就有知情網友透露原因，坦言1招就能吃免錢飯。

一名男網友在社群平台Threads發文表示，他近日前往萊爾富超商買飯時，獲得意外驚喜，「這樣結帳的時候跟我說43塊，我一臉問號」，從照片中可見，原PO購入一瓶鋁箔包裝的蔬果汁、一顆茶葉蛋及煙燻鮭魚炒飯，無論怎麼算都不可能是銅板價。

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原來要價89元的煙燻鮭魚炒飯竟是「0元免費送」，讓原PO忍不住直呼「萊爾富是不是瘋了，他們是不是想賠錢！」並透露他當下得知後，整個人嚇到傻站在櫃檯。

貼文一出，網友紛紛留言回覆，「算錯了嗎？」「好扯，我也要去」、「太幸福啦」、「回去三餐吃萊爾富」、「萊爾富的微波食品我真的不行，但有免費的我還是吃啦」、「你穿越時空回到20年前了！」

也有知情網友出面解答，事實上這是萊爾富限時推出的「指定便當隨機0元送」活動，「你中便當0元啊，活動到9/17，買便當就是有機會0元，直接請你吃」、「微波食品隨機送，你中獎，所以微波的不用錢，只算飲料跟蛋」、「我上班也有幫人家結到免費，超幸運的」、「我一天抽出2個0元，我也覺得萊爾富瘋了。」

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