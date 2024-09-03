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美式25杯666元、咖啡限今天買1送1！超商開學+軍人節優惠囤一波

▲▼ 7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲為了幫學生族加油打氣，7-11推出咖啡茶飲「666元組合優惠」，最多一口氣狂省459元。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接開學，超商祭出咖啡茶飲優惠小確幸！7-ELEVEN即日起至9月8日，在OPENPOINT行動隨時取推出「開學季666元」組合優惠，大杯美式25杯只要666元，一口氣省下459元；還有「經典奶茶、四季春茶」22杯666，等於一口氣省下424元，適合揪團喝一波或趁機囤起來。全家限時今天推出特濃美式及拿鐵「買1送1」，萊爾富也推出軍人節咖啡優惠，9月1日至9月7日與民同歡，指定飲品買1送1。

▼7-ELEVEN 推出開學季咖啡茶飲優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡茶飲優惠。（圖／業者提供）

即日起至9月8日，7-11「OPENPOINT行動隨時取」開學收心優惠：

大杯美式25杯666元，省459元。
大杯拿鐵18杯666元，省324元。
珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶，任16杯666元，省294元。
經典純奶茶、四季春茶，任22杯666元，省434元。
大杯精品拿鐵，9杯組666元，省324元。

▲▼全家APP人氣服務「隨買跨店取」周年慶，推出上百項商品買1送1、5折起，並有多組優惠。（圖／全家提供）

▲全家限時1天推出特濃咖啡、霜淇林優惠。。（圖／7-11提供）

「全家」便利商店則限時今9月3日，在APP隨買跨店取推出軍人節限時優惠，Let’s Café特濃單品系列（包括美式及拿鐵）「買1送1」Fami!ce霜淇淋「買2送1」，每會員限購1組，上午10點準時開搶！

▲▼超商咖啡茶飲優惠。（圖／業者提供）

▲萊爾富也於9月3日至9月5日限時3天，推出Hi Café 指定飲品優惠。（圖／業者提供）

萊爾富也於9月3日至9月5日限時3天，推出Hi Café 指定飲品優惠，Hi Café 特大杯黑糖珍珠奶茶（原單杯售價60元）享全民特惠價39元，相當於6.5折優惠。同時慶祝軍人節致敬國軍，只要出示軍人證，不限冷熱，享Hi Café 中杯美式咖啡19元（原單杯售價35元）、中杯拿鐵咖啡只要29元（原單杯售價45元）。

而為了與民同歡，即日起至9月7日期間，指定飲品「買1送1」，到全台萊爾富門市購買波蜜元氣美茶500 mL（亮妍紅烏龍 / 明澈青茶口味，原單件售價35元）、樂法蔬果共和國100%果汁290 mL（葡萄綜合/蘋果口味，原單件售價45元）均享同價格「任選買1送1」。

另有光泉植物蛋白穀奶堅果風味「第2件5元」，立頓茶歐蕾425 mL(醇奶茶/焙茶口味)「第2件10元」，還有富維他牛乳、優質蛋白牛乳(原味)200 mL 祭出「任選2件36元」等優惠。

▼萊爾富即日起至9月7日期間，指定飲品「買1送1」，零食、飲料優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商咖啡茶飲優惠。（圖／業者提供）

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