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上班到一半被裁員！理由竟是「侵占贈品」　網喊告：是不想給資遣費

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲原PO上班到一半，突然被通知打包走人。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

圖文／CTWANT

公司不想給資遣費出奧步？有女網友進日發文透露，她最近被1位不認識的總公司主管約談，沒想到對方竟指控，有離職員工打小報告，說她侵佔公司活動的贈品，但在沒提供證據的情況下，要她直接打包走人，還聲稱未來公司整頓好，或許會再邀約她回來上班，也讓原PO崩潰喊「突然被公司分手，還莫名奇妙冠上莫須有的罪名，我真的無法忍受！」貼文曝光也引發網友熱議。

有女網友近日在Dcard以「上班到一半莫名被公司分手了」為題發文透露，她當天接近下班剩不到1小時，原本還在處理公司的事務，沒想到突然來了1通電話，1位總公司派來的主管說要跟她談談，請她下班前等他一下。

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該名主管一開始向她了解目前工作的情況，以及各人員和離職員工的狀況，沒想到講到最後，對方「卻要跟我說一件難以啟齒的事情，說離職人員有兩位說，我侵佔公司活動的贈品？」這讓原PO感到相當傻眼，並反問對方，「請問證據呢？」

結果主管竟然跟她坦承，這不是她的問題，勸她不要想太多，還辯稱說公司要「更新」公司人員並重新建立制度，「每位人員會一一約談說掰掰，我們好聚好散。」主管還向原PO喊話，該擁有的福利都會爭取給她，未來公司整頓好了，或許會再邀約她回來上班，最後更謝謝她在這家公司的辛苦付出。

這也讓原PO傻眼直呼，「突然被公司分手，還莫名奇妙冠上莫須有的罪名，我真的無法忍受，當下難過到哭給他看，還跟我說不要想太多，我們好聚好散？！第一次見面的主管這樣對我說，還要我心情好給他看？莫名其妙的公司欸，我明明做快半年，但還差兩週左右被搞這齣，我的三天特休呢？整個拖到我的下班時間快兩個小時，還沒有吃晚餐，超級難過。」

貼文曝光後引發網友熱議，「他只是找理由趕人而已，搞不好不想給你資遣費，記得要資遣費，不給就是擺爛看誰要妥協」、「你確定沒有拿贈品的話，建議態度強硬一點，跟他說如果有侵佔行為請提告，拿出證據來講話，否則就依法開非自願離職給資遣費。不這樣的話，要是因為被抹黑不開心自己走人，他賺到你乖乖自己離開，以後可能還到處宣傳說，你離職是因為侵佔贈品，被拿來當反面教材。」

還有人認為，「前面說你偷東西，後面又說有機會再邀請妳回去上班，他們不覺得自己很矛盾嗎？」「勞工局很好用，沒那麼容易開掉，記得提告，不要亂簽」、「要人走直接說就好了，要找理由也不用以侵占贈品這種污衊人格的理由，可以告嗎？別家公司知道是以這個理由開除還有公司敢用嗎？這種事要弄明白清楚再離開，沒做的事要堅持」、「這我一定爭到底，被說偷東西根本是污衊。要我走人，請資遣費準備好給我，不然一定去勞工局申訴！」

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