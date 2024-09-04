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有運動！25歲OL「膽固醇竟過高」　網見1飲食習慣：很不健康

▲▼跑步、運動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲25歲女平時有運動，身材也維持得不錯，沒想到卻驗出高膽固醇。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

在現代生活中，膽固醇過高已非常普遍，且有年輕化的趨勢。近日有位25歲的女網友分享，自己平常都有在運動，身材也正常，結果膽固醇卻過高，自己回想飲食習慣，餐餐都吃較油膩的外食，對於蔬菜澱粉類也沒多加注意。對此，網友一看，則紛紛表示「才25就膽固醇過高感覺有點可怕…餐餐外食的話真的蠻不健康的」。

該名網友於近日在Dcard以「25歲體檢膽固醇過高怎麼辦...」為題發文指出，自己才25歲，平常都有在運動，身材也正常，上個月公司安排體檢，本來想說不會有紅字，結果膽固醇竟過高，對此她擔心之後會不會變成三高，也在想會不會是餐餐都吃外食，比較油膩也很隨便，沒有注意蔬菜澱粉類有沒有均衡才導致膽固醇問題。

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而後她在飲食方面已經改成自己煮，也會帶便當去公司吃，少鹽少油比較沒那麼負擔，下班後也有去慢跑、健身，保持1周3至4練的習慣，希望這樣的生活調整再加上保健品輔助可以有所改善。

此文一出，便引起熱議，網友紛紛表示「才25就膽固醇過高感覺有點可怕...餐餐外食的話真的蠻不健康的，我也都自己做便當為主。」也有人給出建議「我除了沒有高血壓，其他兩高都快有了（同外食族），建議先提高蛋白質跟蔬菜的比例，211餐盤可以試試」、「飲控+慢跑應該會有改善啦 只是需要一點時間要有耐心 加油！」

對此，營養師陳怡婷在臉書曾分享，5招降低膽固醇飲食，少肥肉少油炸、白肉取代紅肉、吃食物不吃食品、減少糕餅點心、增加膳食纖維。

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