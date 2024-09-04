搭高鐵打翻咖啡！她見清潔阿姨3暖舉哭了：為什麼這麼善良

▲女乘客搭高鐵打翻咖啡，清潔人員幫忙擦地板，還拿衛生紙讓她踩一踩，事後又拿了濕紙巾給她擦包包。。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

日前一名女網友在搭乘高鐵時，不慎打翻一杯咖啡，於是立刻請求清潔人員協助處理，讓她意外的是，阿姨清潔完5分鐘後又返回，拿著濕紙巾關心她的包包是否被弄髒，讓她相當感動。

這位女乘客在Threads上發文表示，她當時在高鐵座位上把一整杯滿滿的拿鐵打翻了，「很驚慌，因為拿鐵一直竄流，我覺得十分羞恥」。原PO也立即尋求清潔阿姨的幫助。而阿姨也放下手邊的工作，前來幫忙清理。

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原PO表示，阿姨拿出一大疊衛生紙，蹲下去擦著，過一陣子又有兩個年輕的隨車人員帶來更多的衛生紙，「阿姨接過來擦著，我不斷說著對不起，都快哭了，覺得自己好丟臉，地板擦完，阿姨又拿出一些衛生紙要我踩一踩，說怕我腳底會有咖啡」。

沒想到阿姨處理完離開後，過幾分鐘後又特意返回，「她又匆匆忙忙來到我旁邊，問我『你的包包有沒有弄髒？我拿濕紙巾給你擦』。我的包包沒事，但我的心破了一個洞，台灣人為什麼這麼善良呢？為什麼總是做得要比本份多那麼多？」原PO也因為阿姨的行為大受感動。

貼文曝光後，迅速引起網友討論，不少人紛紛留言表示，「寫個正式感謝函去高鐵，註明班次第幾車廂，寫明阿姨怎麼幫妳，對她是有很大的幫助」、「我也曾經在高鐵上打翻過飲料，服務人員態度好到讓我愧疚，事後寫了感謝函給高鐵，得到回信告知會轉達該班次服務人員，人間還是充滿愛的」、「流的速度肯定來不及，下次可以直接拆一個衛生棉阻止繼續擴散，不過我更希望妳不會再遇到了，這也不是妳願意，妳肯定急壞了，抱一個」、「有次搭高鐵，前面的女生也不小心打翻咖啡，一路往後流過來，沿途座位的人紛紛拿出衛生紙攔截，直到清潔的阿姨來幫忙，大家都很有默契的，台灣人真的很溫暖」。

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