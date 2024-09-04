國道休息站坐按摩椅「突竄出一堆小強」！他嚇壞：精神都來了

▲網友原本打算坐按摩椅舒緩疲勞，怎料使用前拿酒精消毒時，竟竄出一堆小蟑螂及不知名的蟲子。（圖／擷取自Facebook／爆料公社官方專屬）

圖文／CTWANT

開長途車難免精神不濟，就算猛灌提神飲料也不見得有效，這時不少駕駛會選擇找個休息站小歇片刻，不過一名男網友卻抱怨，他昨（3日）前往位於國道五號的石碇服務區時，原本想坐按摩椅舒緩疲勞，沒想到竟竄出「一堆蟑螂、蟲子」，當場讓他嚇破膽。

一名男網友昨天在臉書社團「爆料公社官方專屬」曬出一段令人起雞皮疙瘩的影片，並發文直呼「今天去石碇服務區，開車疲憊想坐個按摩椅放鬆一下，正用酒精消毒時，無奈竟有一堆小強和不知名的蟲子亂竄，真的嚇死人。」

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從畫面中可見，原PO在石碇服務區內挑選了一台投幣式按摩椅乘坐，怎料使用前酒精一噴，按摩椅的手把處與背墊的夾縫中，竟出現好幾隻小蟑螂，甚至還有噁心的蟲子在亂竄，讓他當場毅然決然放棄使用按摩椅。

鏡頭還拍到，一旁的男性遊客似乎沒察覺到異狀，仍乘坐在按摩椅上舒適地享受，不過由於按摩椅的外觀已經出現大面積的脫皮，可見此設施已被遊客使用很長一段時間了，國道休息站的「公用按摩椅」是否定期消毒、維護，仍是一大衛生隱憂。

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