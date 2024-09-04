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墾丁搭小黃「5分鐘車程收900元」！在地小黃運將：有點誇張

南台灣旅遊勝地墾丁近日爭議不斷。（示意圖／報系資料照）

▲南台灣旅遊勝地墾丁近日爭議不斷。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

南台灣旅遊勝地墾丁近日爭議不斷，除了沙灘遭陽傘業者占用影響海岸風光外，物價更被遊客詬病，如今又有網友遇到，5分鐘的車程居然要900元，讓他相當震驚。

原PO在Threads寫下，「兩次來墾丁，5分鐘的車程，計程車一趟都要收900元，是不是我太窮了？」男子表示，他是凌晨零時在墾丁大街的KTV請業者幫忙叫車返回位於南灣的飯店，車程大約5分鐘，司機報價800元，而之前他到墾丁，同樣路程被收900元，「不太確定是被當盤子，還是墾丁就是這個價錢」。

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貼文一出，引發熱議，不少網友紛紛在下方留言「假如是真的，那就順便整頓一下當地了」、「5分鐘900？你都包遊覽車喔」、「哪一家叫車的？說來聽聽，那我不用做民宿了，我來跑車好了」、「喊價還是跳錶？如果是喊價，為什麼要坐呢？如果是跳錶，可以檢舉」。

有人提問，「不知道搭車的時段是幾點呢？先以油錢跟時間成本考量，在恆春半島搭5分鐘的距離，有時大概會是在都市5分鐘距離的3至4倍哦，還有，因為人口稠密度跟都市落差太大，所以需要考慮到載完客人後通常回程幾乎是空車的前提，所以等於司機花雙倍時間跟油錢，但是只能接一組乘客。」

一名在地運將向《中時新聞網》表示，司機可能是從恆春開到墾丁載客，且深夜跑車很可能有一趟是空車，收費本來就會高一點，但看到原PO講的搭乘距離後，這名運將也認為太誇張，收費應該在400至500元較合理。

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